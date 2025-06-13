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共商國是賴突襲式邀約 在野剩3天準備 「以為大家很閒」

記者張曼蘋／台北13日電
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賴清德總統邀在野黨共商國是。（本報資料照片）
賴清德總統邀在野黨共商國是。（本報資料照片）

國民黨、民眾黨12日接獲總統府秘書長潘孟安致電，民眾黨表示，賴清德總統18日上午9時邀黨主席黃國昌及秘書長周榆修「共商國是」。不過，知情人士不滿地說，賴總統5月20日說要約，卻隔這麼久，突然致電，如今扣掉假日只剩下3天，「以為大家都閒閒等著總統召見？完全就是賴清德的作風。」

知情人士提出3點怨言，首先是這時間也太趕，「叫你那時候來、就要那時來」，賴清德520時說要約在野黨見面，大家都持開放態度，等總統府來約，但如今隔這麼久，突然致電告知時間，扣掉周六、周日，等於只剩下3天，完全沒有給人準備時間，「以為大家都閒閒等著總統召見？」

該名人士更說，從潘孟安致電到總統府發言人郭雅慧的聲明，都看不出來到底賴清德會不會出席，哪有磋商時一通電話只打來告知時間，「總統會不會來都沒有說清楚，整個議程也沒有白紙黑字，這種重要在野黨會面，也要找幕僚磋商吧？都不用開會前會？」

該名人士表示，看起來賴政府都是省略、跳過這些該有的尊重跟行程安排，且從郭雅慧聲明可看出，執政黨就是要在野黨必須被動式全盤接收賴政府給予的任何東西，「大家很敞開心胸要溝通，但賴完全沒在管在野黨，要你來就來，看來就是要人家特地去聽簡報而已，完全就是賴清德的作風。」

賴清德 民眾黨 黃國昌

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