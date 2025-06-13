賴邀6月18日共商國是 府強調國安簡報 藍白：還要研議

賴清德總統五二○就職周年談話時提到，將向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」；府12日通知國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌，預訂本月18日會面。（記者邱德祥／攝影）

賴清德總統在520就職周年談話時，指示國安團隊規畫，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖共商國是。府方與國安團隊在準備半個多月後，昨正式聯繫國民黨 、民眾黨 ，預訂本月18日會面；若是藍白有正面回應，台灣首次向在野政黨領袖國安簡報可望在下周三登場。但在野黨都才剛接到通知，均表示還要研議討論。

針對聯繫過程，民眾黨昨下午率先發出聲明，指黨秘書長周榆修接獲總統府秘書長潘孟安來電，賴總統訂於下周三上午9時邀請黨主席黃國昌及周榆修共商國是。但民眾黨表示，由於通知時間緊迫，民眾黨將視立法院議程與具體內容，於討論後再行回覆當日與會情形。

「共商國是」部分，民眾黨發言人吳怡萱說，民眾黨內部討論中。而民眾黨一向主張國家利益超越政黨利益，期待朝野能在沒有前提框架、沒有預設立場的前提下，針對國內外面對的重大危機挑戰，以及民眾所關切的重要議題，坦誠交換意見。

國民黨表示，黨秘書長黃健庭昨天近中午時，接獲潘孟安來電，邀請黨主席朱立倫 與黃健庭於下周三會面。黃健庭當時正在前往台東途中，他說，會再將相關內容面報朱立倫，相關細節內容，仍待商討。

國民黨表示，朱立倫多次強調，朝野應該共同面對問題、解決問題，一起克服台灣當前的各種挑戰，不論是國是會議或朝野對談，國民黨都願意用誠意共同解決，也呼籲賴清德總統身為執政者，應該抱持真正的包容心，同樣以誠意與在野黨一起集思廣益，共同面對台灣的挑戰。

據了解，潘孟安致電黃健庭時，主要談及向在野黨領袖「國安情勢簡報」，並未提到具體細節。藍營人士表示，必須要回去研議，不只是要不要見的問題，而是見面方式與形式等問題。

總統府發言人郭雅慧表示，潘孟安昨中午已接續致電給黃健庭、周榆修，說明重要國安情勢簡報相關規畫與進度。由於府方僅強調國安簡報部分，如何「共商國是」及當天流程，還待進一步確認，也出現了朝野認知可能有落差的情形。