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新任駐英公使假造學歷涉詐 黃國昌批有損台灣形象

記者屈彥辰／台北13日電
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新任駐英國公使江雅綺爆假報學歷問題，且被告發涉犯「刑法」偽造文書、詐欺取財、詐欺得利等罪嫌。(記者胡瑞玲／攝影)
新任駐英國公使江雅綺爆假報學歷問題，且被告發涉犯「刑法」偽造文書、詐欺取財、詐欺得利等罪嫌。(記者胡瑞玲／攝影)

新任駐英國公使江雅綺爆假報學歷問題，且被告發涉犯「刑法」偽造文書、詐欺取財、詐欺得利等罪嫌。民眾黨立委黃國昌表示，請問賴清德總統，「任命一位偽造學歷的公使，是不是讓跟我們交往的外國人覺得，台灣人就是愛『膨風』（台語，指吹牛）？這是我們台灣要對外打造的印象嗎？」

江雅綺被告發多次佯稱畢業於英國杜倫大學法學博士名義，獲取多項政府機關研究、計畫經費，涉犯刑法偽造文書、詐欺取財、詐欺得利罪嫌，請北檢依法徹查。

黃國昌說，此一人事案有多麼的不恰當，他已多次質詢，非常遺憾，總統府副秘書長答詢表示會把他的意見帶回去，迄今3周過去了，卻沒看到總統府有任何的說明。

黃國昌認為，當國家制度對於一位在學習歷程登載不實的高中學生撤銷其錄取資格，卻任用一位被認證學歷登載不實的大學教授擔任駐英公使，此等「綠能你不能」的標準，何其悲哀？

黃國昌質疑，請問賴清德總統，「任命一位偽造學歷的公使，是不是讓跟我們交往的外國人覺得，台灣人就是愛『膨風』？這是我們台灣要對外打造的印象嗎？」

黃國昌強調，偽造學歷該負的刑事責任，當事人要自己面對，然而事證如此明確，賴清德政府還是全力相挺的情況下，很難對檢調有信心。

民眾黨立委黃國昌。(記者林伯東／攝影)
民眾黨立委黃國昌。(記者林伯東／攝影)

黃國昌 賴清德 綠能

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