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藍營助理涉共諜 朱喊嚴格處分 王鴻薇：配合調查不會像吳釗燮

記者張宏業、鄭媁、唐筱恬、李成蔭、蔡晉宇／台北12日電
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前助理涉共諜，立委王鴻薇發聲明指支持檢調辦案毋枉毋縱，若有需要自己也會配合調查。（本報資料照片）
前助理涉共諜，立委王鴻薇發聲明指支持檢調辦案毋枉毋縱，若有需要自己也會配合調查。（本報資料照片）

曾任多位藍營民代助理的林岳龍疑似涉入共諜案，國民黨主席朱立倫昨表示，若有黨員牽涉共諜案，考紀會要立即做最嚴格處分，絕不容許這些份子留在國民黨內。

調查局國安站前天搜索約談林岳龍、國民黨立委林倩綺前助理王凱民，及曾任前總統陳水扁幕僚郭文彬三人；台北地檢署訊後命林10萬元台幣（約3350美元）交保、限制出境出海，郭、王請回。郭文彬昨在臉書貼文表示，「絕非共諜，絕無洩密」。

朱立倫一席話是否針對林岳龍？國民黨文傳會主委林寬裕說，這是通案，沒有針對任何個案，朱立倫講得非常清楚，支持有證據就辦，黨務系統一定會來處理；在國安會、總統府裡面也有非常多類似的例子，他們也堅持應該要嚴格辦理、追究責任。

林岳龍曾任國民黨立委王鴻薇等多名藍營民代助理，王鴻薇昨發出聲明指，林岳龍已離職一年半，她支持檢調辦案毋枉毋縱，若有需要自己也會配合調查，「不會像國安會秘書長吳釗燮一樣神隱」。

郭文彬曾任陳水扁幕僚、當過總統府秘書室參議，也當過民進黨社會運動部主任；檢調對他出手引起不少綠營支持者議論。不過，據調查，郭文彬與上線「失聯」多年，檢調搜索未發現重大洩密情事，他穿拖鞋現身北檢時，身形胖了許多，白髮也多了不少。

對於郭文彬也因捲入共諜案被約談。曾任陳水扁民間醫療小組發言人的民眾黨立委陳昭姿指出，郭確實曾任陳水扁的幕僚，但當陳遭遇司法迫害、身陷囹圄之際，郭卻迅速倒戈，轉投前總統蔡英文陣營，對昔日長官見死不救，應是「蔡英文愛將」。

國民黨 陳水扁 朱立倫

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