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補助款訴願悲觀 盧秀燕：法院是民進黨開的

記者陳敬丰、林麗玉、郭韋綺、黃婉婷／台中12日電
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台中市長盧秀燕。（記者陳敬丰／攝影）
台中市長盧秀燕。（記者陳敬丰／攝影）

行政院日前統刪地方政府一般性補助款兩成五，引發各縣市反彈，高雄市長陳其邁昨與其他綠營四位縣市首長連袂北上行政院「爭錢」。台中市長盧秀燕昨表示，若中央6月16日前未撤回刪減決定，中市府將提起訴願及後續行政訴訟。她坦言對結果很悲觀，直言「法院是民進黨開的」。

 陳其邁昨邀集台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米及澎湖縣長陳光復，共同到行政院請命。陳其邁表示，為平衡區域發展及縮短城鄉差距等財政需求，請行政院盡速以追加預算方式送立法院審議，解除地方一般性補助被迫刪減的困境，同時呼籲立法院能支持追加預算。

五名南部縣市首長也建議，中央應考量各縣市整體總財源，包含統籌分配款、一般補助款、專案補助款總額成長的公平性，公平合理分配中央一般性補助及專案補助。

政院發言人李慧芝指出，卓揆感謝陳其邁市長邀集地方首長共同反應地方政府的需求與期待，並表示追加預算案需要地方政府與立委都能夠支持，才能進一步通過立院審查。  

盧秀燕昨在市議會面對議員詢問是否願意採取訴願等法律行動時指出，前幾天數名縣市長到行政院送訴願書，她的個性是先不要對撞，但法律行動有期限，希望中央回心轉意，不然市府會提出訴願，訴願不利也會提起行政訴訟，否則對不起市民。

盧秀燕坦言，「對結果很悲觀，說直白點，法院是執政黨開的。」盧秀燕表示，話說得雖不好聽，但這是人民的心聲，法院與大法官都是民進黨自己人，不管訴願、行政訴訟乃至釋憲，都不樂觀。

台中市府法制局長李善植說，依據財政收支劃分法第30條第三項規定，中央政府給予地方的一般性補助款，金額不得低於前一年度編列數。行政院卻在新法施行後刪減至86億餘元台幣（約2.9億美元），已違反法律規定，市府據此主張訴願，合法有據。

盧秀燕 陳其邁 民進黨

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