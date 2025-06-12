對抗民進黨獨裁 「黨外在野大聯盟」成立
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國民黨前立委鄭麗文及馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅「館長」陳之漢、北一女教師區桂芝，以及許多反對民進黨之學者專家等人成立「黨外在野大聯盟」，昨上午舉行成立記者會，鄭麗文表示自己也曾參加黨外抗爭，看到民進黨往法西斯、獨裁方向走，因此要站出來，集結台灣進步與改革的力量，推動民主、公義、自由、和平，反對民進黨獨裁。
鄭麗文說，當發出採訪通知後，側翼對「黨外」二字超敏感，馬上破防。她在念大學的時候，對民進黨創黨元老林正杰主張「民主靠制衡、制衡靠黨外」印象深刻，沒想到台灣民主化後的今天，要再次搬出這個口號來凝聚在野力量。
來源：聯合新聞網
鄭麗文說，諷刺的是，在台灣民主化三、四十年後的今天幽靈重現，當下執政黨逐漸走向法西斯化、沙文主義化，令大家憂心不已。賴清德上台後大家才發現，他居然可以突破一般認為不可踩的民主紅線，不但想團滅在野黨，把司法作為整肅異己的工具，還動用國安體系製造內部敵人扣紅帽，讓台灣回到肅殺氛圍。
中廣前董事長趙少康致詞時提到，在野黨只是發出微弱的聲音，就遭到民進黨罷免，以前當國民黨立委時，國民黨執政「有什麼不對也照講啊」，批評民進黨無法接受不同的聲音。
但當趙少康上台致詞時，一名身著綠衣民眾會中突現身舉牌高喊，「舔共大聯盟一路好走」、「抗議賣台主張、反對舔共集團」，一度中斷活動，支持者則起身與抗議者叫囂，該民眾隨即遭架離，未爆發肢體衝突。趙少康則安撫支持者「不要激動」，並指「來鬧場就是沒有民主風度」。
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