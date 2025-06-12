對抗民進黨獨裁 「黨外在野大聯盟」成立

制衡執政黨，黨外在野大聯盟11日舉行成立記者會。（記者曾原信／攝影）

國民黨 前立委鄭麗文及馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅「館長」陳之漢、北一女教師區桂芝，以及許多反對民進黨 之學者專家等人成立「黨外在野大聯盟」，昨上午舉行成立記者會，鄭麗文表示自己也曾參加黨外抗爭，看到民進黨往法西斯、獨裁方向走，因此要站出來，集結台灣進步與改革的力量，推動民主、公義、自由、和平，反對民進黨獨裁。

由前立委鄭麗文及學者及許多反對民進黨的勢力組成之黨外在野大聯盟11日舉行成立記者會，北一女教師區桂芝（圖）也出席記者會。（記者曾原信／攝影）

鄭麗文說，當發出採訪通知後，側翼對「黨外」二字超敏感，馬上破防。她在念大學的時候，對民進黨創黨元老林正杰主張「民主靠制衡、制衡靠黨外」印象深刻，沒想到台灣民主化後的今天，要再次搬出這個口號來凝聚在野力量。

來源：聯合新聞網

鄭麗文說，諷刺的是，在台灣民主化三、四十年後的今天幽靈重現，當下執政黨逐漸走向法西斯化、沙文主義化，令大家憂心不已。賴清德上台後大家才發現，他居然可以突破一般認為不可踩的民主紅線，不但想團滅在野黨，把司法作為整肅異己的工具，還動用國安體系製造內部敵人扣紅帽，讓台灣回到肅殺氛圍。

中廣前董事長趙少康 致詞時提到，在野黨只是發出微弱的聲音，就遭到民進黨罷免，以前當國民黨立委時，國民黨執政「有什麼不對也照講啊」，批評民進黨無法接受不同的聲音。

由前立委鄭麗文及學者及許多反對民進黨的勢力組成之黨外在野大聯盟11日午舉行成立記者會，中途有反對民眾衝入抗議，遭到主辦單位架離。（記者曾原信／攝影）

但當趙少康上台致詞時，一名身著綠衣民眾會中突現身舉牌高喊，「舔共大聯盟一路好走」、「抗議賣台主張、反對舔共集團」，一度中斷活動，支持者則起身與抗議者叫囂，該民眾隨即遭架離，未爆發肢體衝突。趙少康則安撫支持者「不要激動」，並指「來鬧場就是沒有民主風度」。