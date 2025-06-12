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涉詐助理費 政院南部中心副執行長陳慧玲收押丟官

記者宋原彰、張宏業／綜合12日電
行政院長卓榮泰。（本報系資料照片）
行政院長卓榮泰。（本報系資料照片）

行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲涉嫌在澎湖縣議員任內利用人頭詐領助理費，澎湖地檢署前天傳喚陳與丈夫蔡燈財等6人，訊後認為陳慧玲與丈夫涉貪汙罪，罪嫌重大，向澎湖地方法院聲請羈押禁見，法院昨天裁准。行政院長卓榮泰已裁示將陳解職。

民進黨前立委陳歐珀被控收賄，上周被檢方聲押禁見獲准，廉政署又查出他在立委任內詐領助理費約上百萬元，前天再度搜索，約談陳歐珀妻子徐慧諭與4名時任助理，台北地檢署訊後依貪汙等罪命徐慧諭150萬元（台幣，下同，約5萬美元）交保。陳歐珀時任助理李嘉玉、王宛娟各以5萬元（約1688美元）交保，另人2人請回。

澎湖檢方指出，陳慧玲在縣議員任內涉嫌詐領助理費，前天指揮廉政署南區調查組等搜索多處，並傳喚陳慧玲、丈夫蔡燈財及相關證人等6人。

偵訊後陳、蔡夫妻坦承部分犯行，檢方認定兩人涉犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物等罪嫌，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，有逃亡、勾串共犯及證人之虞，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見獲准，法院裁定兩人都羈押2個月，並禁止接見、通訊。

陳慧玲2006年至2010年曾任民進黨澎湖縣黨部主委，2014年起擔任2屆澎湖縣議員，2022年代表正國會，與湧言會陳光復爭取澎湖縣長黨內提名失利，2023年6月出任行政院南部聯合服務中心副執行長至今，從政資歷豐富。

至於前立委陳歐珀妻子徐慧諭上周也被檢方約談，原因是她擔任陳歐珀成立的「台灣勁宜蘭發展協會」理事長期間，涉侵吞300多萬元款項，用來繳交私人保險等費用，涉公益侵占罪，以80萬元交保；檢廉分析扣押物證，發現徐慧諭經手相關詐領助理費款項，帳戶疑有資金轉入，再度約談到案。

民進黨 保險 卓榮泰

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