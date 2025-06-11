我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森緊急申請法院介入遭駁 國民兵開始在洛杉磯協助ICE執法

紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

冷眼集／交通素人接高鐵 賴政府破格任官膽識令人駭異

記者 邱瓊玉、胡瑞玲、黃婉婷
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院政務委員史哲將轉任高鐵董事長。（本報資料照片）
行政院政務委員史哲將轉任高鐵董事長。（本報資料照片）

行政院拍板，由政務委員史哲接任高鐵董事長，原任高鐵董座鄭光遠轉任台鐵董事長，突如其來的雙鐵人事調動，不僅引發交通圈與政界的高度不解，更暴露出政府在用人安排上，政治凌駕專業、用人邏輯混亂、決策不透明等爭議。

史哲為監察院長陳菊愛將，轉任高鐵董座消息一出，民進黨內也想問句「憑什麼」。府院對此人事安排雲淡風輕，稱史哲具「行銷長才」與「地方溝通經驗」，能襄助高鐵南延與北延計畫。

這話乍聽相當合理，只是讓人懷疑高鐵不是一間營收百億台幣、有千萬旅客的企業，而是一場行銷專案；更有民進黨人揶揄，「高鐵全名為高速鐵路，而非高雄鐵路」，在在凸顯綠營提出理由過於牽強，連自己人都難埋單。

據悉，史哲出任高鐵董座人選已醞釀一段時日，直到鄭光遠點頭轉任台鐵董座才確認，預計11日公布。黨內不解，賴政府上任周年不過數日，政委一職突然空出，是否暗示另一場人事卡位戰即將登場？

過去的高鐵董座歐晉德、江耀宗等，皆具備交通工程、軌道專業，史哲甚至連交通業務都從未直接參與，這樣的「空降」難怪讓高鐵內部倍感錯愕。更令人擔憂的是，高鐵正邁入關鍵轉型期，面對日益攀升的運量成長，接下來要面對的是新列車採購、班次加密與運量擴充等一連串重大任務，董事長對產業脈絡的理解與風險管理能力至關重要，如今由交通「素人」史哲接手，政府破格任官的膽識，令人感到駭異。

鄭光遠在交通領域歷練豐富，今年1月高鐵前董事長江耀宗卸任後，才甫獲政院肯定，2月真除，不料數月後即被調任台鐵。若行政院對鄭光遠擔任高鐵董座能力有所保留，當初又何必正式任命？若肯定其專業能力，又為何急於更換？

台鐵 民進黨 陳菊

上一則

志願役每月加給增至3萬 明年起實施 政院將提救濟

下一則

綠營稱史哲任務高鐵南延徵地 工會諷「侮辱專業經理人」

延伸閱讀

政委史哲空降接高鐵董座 藍批酬庸綠也質疑

政委史哲空降接高鐵董座 藍批酬庸綠也質疑
史哲接高鐵董座 藍批酬庸、綠也質疑他無交通資歷

史哲接高鐵董座 藍批酬庸、綠也質疑他無交通資歷
加州高鐵40億聯邦資金 運輸部揚言取消：30天證明遵守撥款條款

加州高鐵40億聯邦資金 運輸部揚言取消：30天證明遵守撥款條款
冷眼集／清查軍公教 卻任綠共毀國安

冷眼集／清查軍公教 卻任綠共毀國安

熱門新聞

現金交易仍為台灣主要消費型態，店家以手摸錢，如又接觸食物，恐引起交叉汙染，為此，食藥署宣布食安新制，如有上述違規開罰。(記者劉學聖／攝影)

餐飲人員「禁找錢再碰食」 台攤商喊：做不到

2025-06-04 19:52
被封為「車模界林志玲」的知名模特兒，在醫美診所打完「牛奶針」後陷入昏迷了13天。 （取材自臉書）

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

2025-06-06 02:17
高雄高分院外觀。(記者張議晨／攝影)

男大生性侵酒醉女同學 同學竟旁觀 還出手摸胸、指侵

2025-06-09 02:17
自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場，他表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言。記者陳宥菘／攝影

台網紅訪上海：我全程直播 來戳破民進黨謊言

2025-06-10 11:19
海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
王文洋（右）與呂安妮（左）曾有過一段情。（本報資料照片）

王文洋桃色風暴 兩性專家：學生妹下錯棋 拿到的錢恐更少

2025-05-22 02:12

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中
紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效