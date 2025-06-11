史哲爆濫用公務車 稱順路裹膏藥 在野批無專業「慣老闆」

將接任高鐵董事長的史哲，10日被指控在擔任文化部長的上班日，搭公務車去推拿診所。（圖／取自侯漢廷臉書）

行政院證實政務委員史哲將接高鐵董事長，新黨北市議員侯漢廷昨卻爆料史哲擔任文化部長的上班日，搭公務車去推拿診所，「若要人不知、除非己莫為」，他認為濫用公務車的史哲應該下台。史哲回應，這張照片應該是兩年多前，當時他因為膝蓋舊傷復發，在行程途中順路去裹膏藥，並不是推拿。

行政院證實政務委員史哲將接任高鐵董事長。交通部長陳世凱昨表示，一切都還在程序當中，他尊重程序流程，尊重台鐵 和高鐵公司治理，程序走完後，他會正式向大家報告。

國民黨 立委葛如鈞說，民進黨政府「酬庸已成習慣」，民眾黨立院黨團總召黃國昌 拿史哲擔任文化部長時為薯條軟掉責罵下屬來諷刺，史哲去「測高鐵的薯條脆不脆嗎？」

國民黨立委許宇甄表示，這是毫無專業可言的政治酬庸，也是同時踐踏交通專業和人民信任的荒唐安排，許呼籲賴清德總統立即撤回。

侯漢廷在臉書指出，雲林縣消防局前局長戴天星私用公務車遭彈劾，還被判刑；台南市府民族事務委員會前主委汪志敏濫用公務車遭起訴判刑。

侯漢廷說，史哲擔任文化部長期間，曾被爆料某個上班日下午5時30分搭公務車去推拿診所，與監察委員搭公務車看牙如出一轍，他詢問史哲「去推拿算什麼公務？研究青草藥文化嗎？」「你不辦，我請你辦。」侯漢廷說，他將向北檢和監察院告發。

史哲出任高鐵董事長，現任高鐵董座鄭光遠為交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士，則轉任台鐵董事長。縱觀史哲學歷與公職經歷，擔任過高雄市新聞處長、文化局長、副市長，到了中央出任文化部長，乃至政委，幾無一項與交通有關。

國民黨立委吳宗憲表示，過去有爆料指史哲曾因薯條軟掉與可樂不冰辱罵下屬，還因不滿幕僚先上車，便使之下車步行淋雨，凸顯史哲是標準慣老闆，扮演「董事長」這個角色一定沒問題。

黃國昌表示，史哲案就是赤裸裸酬庸，高鐵董事長很香很肥，合作廠商也不少，依民進黨派系角度占了大肥缺，勢必有助於未來選舉挹注所需資源；但以台灣人角度來說，請問史哲拿什麼專業擔任高鐵董事長，「去測高鐵的薯條脆不脆嗎？」