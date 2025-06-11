我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森緊急申請法院介入遭駁 國民兵開始在洛杉磯協助ICE執法

紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

史哲爆濫用公務車 稱順路裹膏藥 在野批無專業「慣老闆」

台灣新聞組／台北11日電
將接任高鐵董事長的史哲，10日被指控在擔任文化部長的上班日，搭公務車去推拿診所。（圖／取自侯漢廷臉書）
將接任高鐵董事長的史哲，10日被指控在擔任文化部長的上班日，搭公務車去推拿診所。（圖／取自侯漢廷臉書）

行政院證實政務委員史哲將接高鐵董事長，新黨北市議員侯漢廷昨卻爆料史哲擔任文化部長的上班日，搭公務車去推拿診所，「若要人不知、除非己莫為」，他認為濫用公務車的史哲應該下台。史哲回應，這張照片應該是兩年多前，當時他因為膝蓋舊傷復發，在行程途中順路去裹膏藥，並不是推拿。

行政院證實政務委員史哲將接任高鐵董事長。交通部長陳世凱昨表示，一切都還在程序當中，他尊重程序流程，尊重台鐵和高鐵公司治理，程序走完後，他會正式向大家報告。

國民黨立委葛如鈞說，民進黨政府「酬庸已成習慣」，民眾黨立院黨團總召黃國昌拿史哲擔任文化部長時為薯條軟掉責罵下屬來諷刺，史哲去「測高鐵的薯條脆不脆嗎？」

國民黨立委許宇甄表示，這是毫無專業可言的政治酬庸，也是同時踐踏交通專業和人民信任的荒唐安排，許呼籲賴清德總統立即撤回。

侯漢廷在臉書指出，雲林縣消防局前局長戴天星私用公務車遭彈劾，還被判刑；台南市府民族事務委員會前主委汪志敏濫用公務車遭起訴判刑。

侯漢廷說，史哲擔任文化部長期間，曾被爆料某個上班日下午5時30分搭公務車去推拿診所，與監察委員搭公務車看牙如出一轍，他詢問史哲「去推拿算什麼公務？研究青草藥文化嗎？」「你不辦，我請你辦。」侯漢廷說，他將向北檢和監察院告發。

史哲出任高鐵董事長，現任高鐵董座鄭光遠為交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士，則轉任台鐵董事長。縱觀史哲學歷與公職經歷，擔任過高雄市新聞處長、文化局長、副市長，到了中央出任文化部長，乃至政委，幾無一項與交通有關。

國民黨立委吳宗憲表示，過去有爆料指史哲曾因薯條軟掉與可樂不冰辱罵下屬，還因不滿幕僚先上車，便使之下車步行淋雨，凸顯史哲是標準慣老闆，扮演「董事長」這個角色一定沒問題。

黃國昌表示，史哲案就是赤裸裸酬庸，高鐵董事長很香很肥，合作廠商也不少，依民進黨派系角度占了大肥缺，勢必有助於未來選舉挹注所需資源；但以台灣人角度來說，請問史哲拿什麼專業擔任高鐵董事長，「去測高鐵的薯條脆不脆嗎？」

國民黨 黃國昌 台鐵

上一則

外資布局台灣關鍵 美商會喊先穩定供電 籲恢復美內閣級官員訪台

下一則

心腹當共諜 檢竟不查吳釗燮 黃國昌：替綠築防火牆

延伸閱讀

「戳破民進黨謊言」台網紅直播訪上海：我剛剛被警察趕

「戳破民進黨謊言」台網紅直播訪上海：我剛剛被警察趕
政委史哲空降接高鐵董座 藍批酬庸綠也質疑

政委史哲空降接高鐵董座 藍批酬庸綠也質疑
史哲接高鐵董座 藍批酬庸、綠也質疑他無交通資歷

史哲接高鐵董座 藍批酬庸、綠也質疑他無交通資歷
加州高鐵40億聯邦資金 運輸部揚言取消：30天證明遵守撥款條款

加州高鐵40億聯邦資金 運輸部揚言取消：30天證明遵守撥款條款

熱門新聞

現金交易仍為台灣主要消費型態，店家以手摸錢，如又接觸食物，恐引起交叉汙染，為此，食藥署宣布食安新制，如有上述違規開罰。(記者劉學聖／攝影)

餐飲人員「禁找錢再碰食」 台攤商喊：做不到

2025-06-04 19:52
被封為「車模界林志玲」的知名模特兒，在醫美診所打完「牛奶針」後陷入昏迷了13天。 （取材自臉書）

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

2025-06-06 02:17
高雄高分院外觀。(記者張議晨／攝影)

男大生性侵酒醉女同學 同學竟旁觀 還出手摸胸、指侵

2025-06-09 02:17
自稱以「和平大使」身分首次訪問中國大陸的網紅「館長」陳之漢10日晚間搭機落地上海浦東國際機場，他表示，民進黨多年來的選舉策略都是靠中國恐懼而獲得選票，此行的主要目的是要戳破民進黨的謊言。記者陳宥菘／攝影

台網紅訪上海：我全程直播 來戳破民進黨謊言

2025-06-10 11:19
海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
王文洋（右）與呂安妮（左）曾有過一段情。（本報資料照片）

王文洋桃色風暴 兩性專家：學生妹下錯棋 拿到的錢恐更少

2025-05-22 02:12

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中
紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效