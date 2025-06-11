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志願役每月加給增至3萬 明年起實施 政院將提救濟

台灣新聞組／台北11日電
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立法院10日三讀通過軍人待遇條例修正案等「軍人加薪」法案，明定國軍官兵志願役加給增加為每個月3萬元台幣，國民黨立委舉牌慶祝。（記者曾學仁／攝影）
立法院10日三讀通過軍人待遇條例修正案等「軍人加薪」法案，明定國軍官兵志願役加給增加為每個月3萬元台幣，國民黨立委舉牌慶祝。（記者曾學仁／攝影）

立法院昨天三讀通過「軍人待遇條例」及「國軍退除役官兵輔導條例」修正案，明定國軍官兵志願役加給增加為每個月3萬元（台幣，下同，約1003美元），從明年元旦起實施；同時，義務役官兵的薪資總額不得低於法定最低工資，且恢復上校以上退役軍官子女的教育補助費。

立院昨天是以表決通過軍人待遇條例修法，最終表決結果是藍營52票贊成、綠營50票反對、白營8票棄權，贊成者多數。

不過，行政院長卓榮泰昨出席活動前受訪表示，軍人待遇條例修正案如果通過，將再次違背預算法規定及憲法精神，行政院絕對依照憲政精神，提出救濟。行政院發言人李慧芝強調，依照立院三讀法案版本，未來每年中央政府總預算都可能大幅增加至少290億元（約9.7億美元），卻未依預算法、財政紀律法精神，先徵詢行政院意見並協調可行性財源，也再次違反去年行政院與朝野黨團達成的共識，政院在收到條文後將審慎研議合法合憲的救濟方式。

國防部表示，以今年預算員額推估，全年所需新增預算近300億元（約10億美元）；國防部樂見官兵待遇提升，但也希望立法院在大幅增加歲出前，應先徵詢行政部門意見，協調可行性財源，未來將在兼顧官兵待遇福利與國家整體財政前提下，配合行政院研議相關措施。

根據三讀條文，國軍志願役加給為每個月3萬元；同時詳列戰鬥部隊加給、地域加給、超時加給等給與。條文也規定，當消費者物價累計成長率達3%時，各項加給數額就應該適度調整；有關志願役加給增加為3萬元部分，將從明年元旦起實施。

修正條文規定，對於在偏遠、特殊地區或國外服役者的地域加給，不得以役別和階級為分級標準，應該依服役地區的偏遠程度與不便性來區分。

針對立法院通過軍人待遇條例修法，除了行政院將「依照憲政精神，提出救濟」，綠營立委直指藍營修法犯三錯誤，是政策買票的肉桶法案。藍反批，合理提高薪資才是達成合理的編現比的可行做法，民進黨嘴巴支持國軍，實際上卻打壓及欺負國軍。

民進黨立委沈伯洋指藍營修法犯了三個錯誤：一是把戰鬥部隊加給入法，但戰航管、電偵及網路戰等的國軍不是人嗎？二是超時並非加給性質，直接入法完全搞錯法律制度；三為立院不能直接立法增加預算，這些都是荒謬之處。

國民黨發言人楊智伃稱，沈伯洋「對中賺飽飽，對國軍斤斤計較。」中廣前董事長趙少康也批評，賴清德總統激化兩岸緊張對立，增加國軍戰備負擔，又不願意給軍人更好的待遇，愧對國軍。

國防部 民進黨 賴清德

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