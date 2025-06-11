蔣萬安：民進黨搞大罷免 也是對賴清德不信任投票

台北市長蔣萬安10日到市議會總質詢備詢，他表示，大罷免說穿了就是民進黨去年立委選舉選輸就「跋歹筊」。（記者胡經周／攝影）

北市5席國民黨 立委面臨罷免 保衛戰，外界關注市長蔣萬安何時啟動反罷免輔選，蔣昨表示，議會總質詢結束後就會協助，還說「罷免案也是對賴總統、對中央政府的不信任投票 」；若在野黨成少數，會讓中央更加集權，很難想像會做出什麼事。

議員王欣儀昨在議會總質詢問蔣萬安，身為北市大家長，預計何時要聲援5席立委，且應以期中選舉規模嚴陣以待。她也追問蔣，是否有信心能保住5席立委？萬一有1席被罷免掉，會不會影響明年市長及議員選舉？

蔣說，大罷免說穿了就是民進黨去年立委選舉選輸就翻桌，台語講的「跋歹筊」（意為詐賭、出老千），目的透過罷免翻轉立院民進黨少數局面。未來若在野黨是少數，會讓中央更加集權，就像現在敢違法刪減地方政府預算一樣，未來中央政府施政更不會受到監督和制衡。

桃園市6名國民黨立委罷免案，桃六罷團昨補件後，6區二階送、補件都已完成，等待市選委會查對結果。桃一、三、四、六罷團聯合發言人陳曉煒表示，期盼桃園6區罷免投票能同時選舉，若分成2周舉行，不僅麻煩，更勞民傷財。

桃園大罷免戰局一觸即發，藍營預估，桃一至四選區牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲罷免案都可能進入三階投票，桃五、六呂玉玲、邱若華罷免難度較高，但以綠營全力催票的態勢，6區都進入三階也不是不可能。

藍營反罷免行動逐漸升溫，立委牛煦庭、涂權吉辦說明會鞏固支持者，立委魯明哲、萬美玲支持者都高掛廣告看板，地方議員也開始訓練反罷免志工。桃園市長張善政透過電台廣告，主打桃園6藍委認真問政、爭取建設，呼籲投不同意票。

「現在就是當成選戰開打。」國民黨議員吳嘉和說，勸選民不要連署沒有著力點，不如把力氣放到第三階段，催出支持者投不同意票；各地黨部陸續遭檢調搜索、約談，基層也怕檢調盯上，但大家沒有放棄，進入三階後，大家都會動起來，反罷免就會白熱化。

國民黨議員詹江村自掏腰包，掛看板支持「反罷免」。詹說，支持罷免者的投票意願，比不支持罷免者還高，「催出不同意票是反制關鍵。」