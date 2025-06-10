我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

卓「輪迴說」 侯友宜批清算 藍轟神棍治國

台灣新聞組／綜合報導
針對行政院長卓榮泰的「輪迴說」，新北市長侯友宜（圖）表示，「政治可以有立場，但是不能沒良心」。（記者陳正興／攝影）
針對行政院長卓榮泰的「輪迴說」，新北市長侯友宜（圖）表示，「政治可以有立場，但是不能沒良心」。（記者陳正興／攝影）

行政院長卓榮泰的「輪迴說」惹議。台中市長盧秀燕9日表示，身為執政者不可以這樣說，有失高度與格局，希望院長可以收回。新北市長侯友宜表示，這哪是輪迴，這是清算，「政治可以有立場，但是不能沒良心」。民眾黨主席黃國昌批評，「完全不像依法行政的行政院長，倒像是幫派的幫主」。

盧秀燕表示，她認識的卓院長溫和且公平，不知為何說出有失格局的話，就像她在議會，不會因為預算遭議員刪減，就懲罰議員選區的民眾，或者相關的建設就不做；行政院長是總統任命，院長講話要慎重，不然會傷害到總統，希望院長可以收回這番談話。

台北市長蔣萬安8日怒嗆行政院，把治理國家搞得像經營黑道堂口分贓，遭行院發言人李慧芝反批沒有法治觀念。蔣萬安昨再反擊，中央砍北市補助款，這些錢都是用在弱勢、老人家、孩子身上，身為北市大家長，他極力為百姓爭取應有權益。

侯友宜備詢時表示，「人民『艱苦』（台語：痛苦），錢還不給人家，沒看過這種政府」。

國民黨立院黨團9日也群起砲轟卓榮泰「不演了」，把對地方一般性補助款當武器。民進黨團反批，行政院及執政黨努力在為總預算僵局找解方，藍白卻持續噴口水和造口業。

國民黨立委林思銘批評「神棍治國、妖言惑眾，人民永陷苦難輪迴」。國民黨立委陳菁徽也批，賴政府、卓內閣都是脫口秀演員，自以為有創意、幽默，殊不知是放一把火，讓民意更憤怒；沒收地方補助款，徹頭徹尾就是違法，還可以拗成「不是報復，是輪迴」，講笑話的能力一流，治國能力卻非常堪憂。

中廣前董事長趙少康表示，卓榮泰大言不慚、把自己當閻羅王，對地方判生死、定輪迴，就是告訴立委，要當行政院的橡皮圖章才會給糖吃，這不是報復什麼是報復？卓榮泰一點民主法治精神都沒有，根本沒資格當行政院長。

卓榮泰 國民黨 盧秀燕

上一則

黑白集／魔鬼披袈裟講輪迴 本質仍是魔鬼

下一則

政委史哲空降接高鐵董座 藍批酬庸綠也質疑

延伸閱讀

卓榮泰稱刪補助如「輪迴」 蔣萬安開轟：治國像黑道分贓

卓榮泰稱刪補助如「輪迴」 蔣萬安開轟：治國像黑道分贓
冷眼集／看顏色給補助？把在野當敵人報復 卓榮泰違憲失言

冷眼集／看顏色給補助？把在野當敵人報復 卓榮泰違憲失言
黑白集／卓榮泰認改路名不智 不知砍補助魯莽？

黑白集／卓榮泰認改路名不智 不知砍補助魯莽？
新聞眼／刪預算有3解套方案 卓榮泰選擇對撞地方

新聞眼／刪預算有3解套方案 卓榮泰選擇對撞地方

熱門新聞

現金交易仍為台灣主要消費型態，店家以手摸錢，如又接觸食物，恐引起交叉汙染，為此，食藥署宣布食安新制，如有上述違規開罰。(記者劉學聖／攝影)

餐飲人員「禁找錢再碰食」 台攤商喊：做不到

2025-06-04 19:52
被封為「車模界林志玲」的知名模特兒，在醫美診所打完「牛奶針」後陷入昏迷了13天。 （取材自臉書）

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

2025-06-06 02:17
「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)

民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

2025-06-03 09:28
高雄高分院外觀。(記者張議晨／攝影)

男大生性侵酒醉女同學 同學竟旁觀 還出手摸胸、指侵

2025-06-09 02:17
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
知名財經雜誌富比世（Forbes）4日公布2025年台灣50大富豪榜，富邦金控的蔡明忠與蔡明興兄弟重返榜首。路透

台灣最新50大富豪出爐 這位重返榜首 林百里退居第2

2025-06-05 11:59

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密