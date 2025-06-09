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藍雙北市長帶頭反罷「打巷戰」 綠進駐重點罷區「劍指傅崐萁」

台灣新聞組／台北9日電
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中廣前董事長趙少康（中）8日陪國民黨立委王鴻薇（右）在市場拜票，籲選民出來投票反罷免。（記者潘俊宏／攝影）
中廣前董事長趙少康（中）8日陪國民黨立委王鴻薇（右）在市場拜票，籲選民出來投票反罷免。（記者潘俊宏／攝影）

罷免台北市民進黨立委吳思瑤、吳沛憶案二階連署前天以失敗告終，罷免民進黨立委張宏陸昨也宣布不送件。國民黨「以罷制罷」策略失利，慘烈收場，據指出，目前已將主力放在守住藍營立委，啟動陸空戰以及藍營縣市長區域聯防，「全力扛住」大罷免。而民進黨則比照競選模式，派黨務主管進駐花蓮等數十個重點罷區，強化資源調度。

藍營人士分析，雙北市長角色吃重，如何鞏固藍營軍心，進而催高投票率是重中之重；北市接下來將進入組織巷戰打「蔣萬安牌」，全力保住北市五席藍委。國民黨新北市黨部主委黃志雄也說，新北市長侯友宜將發揮母雞帶小雞策略，展現最大能量，幫助藍營立委挺過罷免風暴。

中廣前董事長趙少康昨要支持者化悲憤為力量，畢竟「罷雙吳」的最後成績不差，反而應該放眼未來，全力當國民黨立委的後盾，投票當天一定要出門投下「不同意罷免」。

話鋒一轉，趙少康也點名黨中央或基層，總要定期與黨員聯絡，「黨員死一兩個月不知道就算了，死一兩年都不知道，可見紮根的重要性，國民黨必須檢討」。

國民黨昨未回應。不過，黨內人士表示，罷免案即將進入三階投票，都會選區除了政黨對決，也要催出更多白營支持者與中間選民出門投票。

大罷免邁入第三階段，民進黨卻一度傳出與罷免藍營立委團體出現路線分歧，但在黨政高層協調下達成共識。聯電創辦人曹興誠也發文稱，他曾怨民進黨秘書長林右昌算計多、不積極，但「疑慮已消除」。

據了解，綠營與罷團已達成默契，將延續二階連署合作默契，在三階投票時共同作戰，由林右昌親自掌兵符，策略上將比照選戰模式，未來將派黨務主管進駐重點罷區協助指揮，日前進駐花蓮就是劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁，象徵「擒賊先擒王」。

綠營盤點，重點區域除了傅崐萁之外，還包括台北市徐巧芯、王鴻薇，新北市葉元之、洪孟楷、廖先翔，桃園市牛煦庭、涂權吉，雲林縣丁學忠，台中市羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔，台東縣黃建賓等區。

罷免 國民黨 投票

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