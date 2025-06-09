黑白集／沈伯洋的迴力鏢

網路最近熱議，綠委沈伯洋去年曾預告，「台商、教授、政治人物，才是中國統戰引路人」。網友紛紛臆測，誰是中共 引路人？各種跡象顯示，沈伯洋是立委、又曾任大學副教授、其父沈土城是台商，沈家完全命中「台商、教授、政治人物」三條件。迴力鏢來得又快又猛，沈伯洋口中的引路人，難道就是他自己？

大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，沈土城經營的台灣兆億公司，與大陸企業商業往來，謀取經濟利益，陸方決定懲戒該公司。沈伯洋回嗆，中方制裁是株連九族，他父親的公司主要從事中南美洲貿易，可能同時也向中國、泰國或日本等國購買零件，不代表與中國政府有直接聯繫。

有趣的是，民進黨 發言人吳崢和陸委會副主委梁文傑沆瀣一氣，同稱「沈爸是讓中國廠商賺錢，不是沈爸賺紅錢」。此話一出，不正反證沈父是紅色產業鏈一環？沈伯洋是台獨頑固分子、沈土城是中共同路人，沈氏父子聯手通吃「抗中保台」裡外；既當送行者、又當引路人。

賴清德 曾語出驚人，說「中國要併購要提條件，不是台灣來提條件」。其實，問題不在做中國生意，而在民進黨的雙標。館長或藍委前進大陸，被貼標籤親中賣台；而沈家做對岸生意，卻被吹捧為殷實商人。印證那句台語俗諺：「有嘴說別人、無嘴說自己」。（轉載自聯合報）