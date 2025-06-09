罷吳領銜人張克晉神隱 趙少康：應受很大威脅

中廣董事長趙少康8日一早陪國民黨立委王鴻薇掃街。（記者潘俊宏／攝影）

罷免 綠委吳思瑤、吳沛憶「雙吳」送件失敗。中廣董事長趙少康 昨一早陪國民黨立委王鴻薇掃長春市場，對於罷吳思瑤領銜人張克晉最後一刻仍未現身，趙指張克晉一定受很大壓力，甚至威脅，因為只要是個人一般都不會這樣做，怎麼會好意思？都要以大局為重。

趙少康提到，台北市其實罷免吳思瑤的連署份數是夠的，超過2.7萬，只是領銜人張克晉不見了，並指張克晉一定是受到很大壓力，因為一般人，只要是個人一般都不會這樣做，怎麼會好意思？作為領銜人不管主動被動都答應了，就要從一而終、一本初衷。

趙說，尤其不管這中間對誰不滿，都是要以大局為重，張應該不是一個不識大體的人，最後不出來，一定受到很大壓力，他認為張應該是受到很大威脅，不敢出來、躲起來了，很怕禍延家人，所以躲起來了。

媒體也問，罷雙吳出局，外界也質疑是否黨中央行動慢了一點？中南部是否還要續推罷免綠委？趙表示，每個地方有每個地方的特性，看每個地方要怎麼樣，尊重地方。

趙也問賴清德 總統，王鴻薇才做了一年，她有什麼做不對？她犯了什麼錯？有滔天大罪？什麼都沒有，罷免是天理不容、一點公理都沒有。並說賴清德跟美國很好，要賴清德去問問AIT、問問川普，有沒有這樣的事情？美國100個參議員剛當選一年，共和黨有51席，罷掉你們40個，美國會支持台灣這樣做嗎？賴清德抱美國大腿，會這樣的抱法嗎？真的沒有道理。

趙少康無奈表示，他一年前才幫王助選，怎麼一年後，還要來幫王反罷免？這是勞師動眾、勞民傷財，這個沒道理，真的浪費很多資源，全世界能拿得出去嗎？接下來既然罷免雙吳遇到困難，那就全力反罷，台北市五席立委要全力守住。大家要出來投票？守住比較重要

趙少康提到，民進黨才是發動罷免的主角，國民黨的重點不是在罷免，而是在反罷，不管是30多比零，多少比零都沒有道理，美國國會議員是不能罷免的。趙也分析，罷綠委目前仍掛零？是因藍營支持者都溫良恭儉讓，認為罷免是不對的，所以動員困難很多；但綠營罷免是仇恨動員，仇恨完全集中在王鴻薇身上，這是好的嗎？這是賴清德講的大家團結、一致對外嗎？反其道而行之，呼籲有正義感，有良知的選民，都應該要站出來，投票不贊成罷免來反罷免。