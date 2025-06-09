卓榮泰稱刪補助如「輪迴」 蔣萬安開轟：治國像黑道分贓

台北市長蔣萬安8日批行政院違法在先，把國家搞得像黑道堂口一樣。(記者黃義書／攝影)

針對刪減地方補助款爭議，行政院長卓榮泰 前天表示，對於當初支持中央政府的立委，他會去詢問地方有沒什麼建設需要，可以商量；但地方首長到行政院抗議、訴願，也要請他們問問該縣市立委，為什麼當初沒想到這個問題？「這不是報復心態，而是一個輪迴。」此說引發藍營縣市長、黨籍立委怒轟，直指是報復地方政府。

台北市長蔣萬安昨反嗆行政院把治理國家搞得像經營黑道堂口、分贓，「最該被輪迴的就是行政院。」民眾黨主席黃國昌 也砲轟「民進黨 真把國家當自己家？」，將人治心態表露無遺，卓揆除應道歉，更該知所進退。

行政院回應，指政院始終依立院決議調整預算，目前困境是在野黨立委不理性刪預算所致，無意義的政治語言無濟於事。

蔣昨出席市長獎頒獎典禮，他說，行政院已違法在先，又把治理國家，搞得像經營黑道堂口，不只是在違法路上愈走愈遠，更是公然勒索、分贓，最該被輪迴的就是行政院。

針對卓榮泰的「輪迴說」，桃園市長張善政昨表示，中央對地方的補助款是有法律依循，政府依法行政是政府的天職，「不應把對地方的補助，變成藍綠對立的工具」，「這個說法是（卓榮泰）他個人的想法」，「這樣下去沒完沒了」。

「行政院長瘋了吧！」雲林縣長張麗善說，行政院長用政治報復手段來威脅地方政府，只會讓城鄉差距愈來愈嚴重，無法讓台灣均衡發展，希望院長能夠站在所有百姓的立場來思考，不能用政治報復、制裁，甚至勒索所有的地方政府，這是非常不智的行為。張直言，「全民認為這樣的一個行政院長是非常不當、也不負責任，不夠來成為行政院的一個龍頭，要不然就換行政院長比較快吧。」

國民黨立委柯志恩認為，若依卓院長邏輯，是否代表沒有民進黨立委的執政縣市例如桃園、南投、台東、花蓮、基隆、新竹、連江、金門，補助就該東扣西減？而新北市12席立委藍綠各半，是要把對新北的一般補助「減半」？高雄八席民進黨委員都是支持中央總預算，理應一毛不刪，一分未減，這不正是赤裸裸地懲罰和報復。

「民進黨真把國家當自己家？」黃國昌批評，賴清德總統要不要乾脆宣布禁止立法院審查預算？稅收屬於全體國民，而非民進黨的，也不是賴清德的，更不是卓榮泰的；卓如此視權力分立為無物、將人治心態表露無遺的發言，難怪膽大妄為違法砍補助，應該知所進退。

行政院發言人李慧芝稱，政院始終依照立法院三讀決議調整預算，並持續爭取憲法救濟空間；目前中央與地方的困境是立法院不理性大幅刪除預算所造成，在野黨立法委員及部分地方政府應該正視問題，並理性討論合法合憲救濟方式，所謂「分贓」或「人治」等說法，是沒有法治觀念的政治語言，無意義的政治語言無濟於事。