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冷眼集／看顏色給補助？把在野當敵人報復 卓榮泰違憲失言

記者李成蔭、林河名
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行政院大砍地方一般性補助款，引發地方政府強烈反彈，直呼此舉違法，甚至猶如「家暴」。行政院長卓榮泰前天再拋「這不是報復心態，而是一個輪迴」。然而，只關心綠營縣市，不管藍白縣市死活，若這不是報復，什麼是報復？

從地方一般性補助款遭砍後，各地方政府表達強烈不滿，盼還有轉圜餘地之際，但卓榮泰並無放低姿態，反而拋出「輪迴說」火上澆油。

卓榮泰前天是在屏東提出「輪迴說」。他表示，對於當初支持中央政府的立委，他會去詢問地方有沒什麼建設需要，可以商量；但地方首長到行政院抗議、訴願，也要請他們問問該縣市立委，為什麼當初沒想到這個問題？「這不是報復心態，而是一個輪迴。」

卓榮泰跟綠營執政的屏東縣民「博感情」可以理解，但立院審查預算是多數決，豈可因不同顏色立委的議事表決作為，來決定預算給予的好惡或多寡？若是如此，豈非特厚綠營縣市？而藍營立委占多數的縣市，只有被剋扣預算的份兒？

外界近年來常譏諷「有民進黨證，一切OK」，但沒料到，卓揆真的只把民進黨立委及綠營執政縣市當作自己人，「會去詢問地方有沒什麼建設需要，可以商量」；反觀，在立院刪減預算的在野立委及所屬縣市，「為什麼當初沒想到這個問題？」

這種發言，已是「把不同意見當作非我族類」，形同「在國內找敵人」，出自閣揆之口，實在駭人聽聞；況且，自比「覆議院長」、愛批在野「違憲亂政」的行政院長，還記得中華民國憲法第七條「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等」，怎麼在卓揆眼中，竟因黨派不同，就會在能否獲得政府預算有差別待遇？這不是極其明顯的「違憲之論」嗎？

卓揆常「愛說笑」，但引喻失義，不僅凸顯此地無銀三百兩，也證實賴政府的報復心態，所謂「朝野合作」只是嘴巴說說；更讓大家發現，原來政院預算不足而調整是假，報復在野刪預算是真。

卓榮泰 中華民國 民進黨

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