我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

班農爆料馬斯克曾在白宮對貝森特動粗 川普：太超過了

詐騙ing／防糧食券被盜 卡片遺失5招自保

新聞評論／賴清德要警察別吃案 先跟綠營高官說吧

聯合新聞網「重磅快評」
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統（前）出席中央警察大學聯合畢業典禮，致詞時期盼畢業生將來當人民保母別用吃案方式解決問題。（記者陳恩惠／攝影）
賴清德總統（前）出席中央警察大學聯合畢業典禮，致詞時期盼畢業生將來當人民保母別用吃案方式解決問題。（記者陳恩惠／攝影）

賴清德總統出席中央警察大學畢業典禮，還以警大校訓「誠」，盼畢業生將來當人民保母別用吃案方式解決問題，基層警員對此嗤之以鼻。賴清德的「別吃案」的要求，該先提醒高雄市長陳其邁、監察院、檢察總長邢泰釗等人吧。

高雄市長陳其邁於2023年8月的治安會報中曾說「高雄零槍擊」，自誇是六都最優，但這一謊言卻在今年2月被高雄地方法院一紙判決戳破。

從判決書內容看，2023年3月，也就是在陳其邁會報前五個月，高雄市區內就有兩名男子因行車糾紛，一名男子直接開槍射向對方腳踝後駕車離去，中槍男子也向三民一警分局報案，後來因法院判開槍男子七年徒刑，案情被揭露後。才戳破陳其邁口中「高雄零槍擊」的虛假謊言。

零槍擊的吃案謊言，最後當然是由基層警方扛下來，宣稱是疏失所致，強調因案發後專注於辦案，未即時通報，將從嚴追究相關各級幹部督導疏失的行政責任。

但高雄吃案的例子並不光是槍擊案，還包括高雄交通死亡事故，以獨樹一格的統計方式，光是去年上半年就少報28件死亡事故。即使延後報或短報，但從交通部統計數據，去年全國交通事故死亡人數中，高雄310死仍是全台最高。

高雄市警察局交通大隊雖解釋是因有關A1交通事故(24小時內死亡)的車禍死因有各種狀況，包括心肌梗塞、自身疾病等，但這理由在各縣市的交通事故都有會遇到，豈是延遲通報的藉口？說穿了，基層心知肚明，就是不要讓首長看到數字太難看，甚至讓首長有可以誇耀治安良好、甩脫行人地獄惡名等。

賴總統以警察大學的校訓「誠」勉勵畢業生，還強調，不能用吃案方式解決問題，不僅對治安改善沒有幫助，反而會貽誤任務，也沒辦法完成人民的託付。這句話，是否也該提醒陳其邁市長？

賴總統另外該提醒別吃案的就是監察院跟檢察總長邢泰釗了，監委對於綠營官員被告發的案子，有多少不了了之？前勞動部長許銘春被控挪用公帑辦個人演唱會的案子，監察院剛請辭秘書長的李俊俋，立委期間的助理費案，檢方分案兩年多來又進行了什麼調查？行政院前發言人陳宗彥13年前在台南被檢方監聽到涉嫌接受業者性招待的案子，又是怎麼被吃案吃掉？桃園市前市長鄭文燦被控收賄案，七、八年來又是如何被吃案遮蓋的？

號稱講究清廉的賴清德，告誡即將到各地擔任人民保母的警大畢業生不要吃案，至少得先要求綠營高官、地方父母官以身作則吧。

陳其邁 槍擊 賴清德

上一則

性騷者擬教育抵罰鍰被批輕放 民團：應與罰鍰並行

下一則

台芥川賞作家李琴峰遭揭跨性別 怒告日市議員

延伸閱讀

來美參與永續能源會議 潘孟安透露賴清德交付1任務

來美參與永續能源會議 潘孟安透露賴清德交付1任務
黃國昌怒批民進黨耍流氓 號召民眾反賴清德獨裁

黃國昌怒批民進黨耍流氓 號召民眾反賴清德獨裁
幕後／賴清德指示潘孟安訪美 背後與對等關稅有關

幕後／賴清德指示潘孟安訪美 背後與對等關稅有關
賴清德警大畢典勉畢業生「勿吃案」 基層警察嗤之以鼻

賴清德警大畢典勉畢業生「勿吃案」 基層警察嗤之以鼻

熱門新聞

現金交易仍為台灣主要消費型態，店家以手摸錢，如又接觸食物，恐引起交叉汙染，為此，食藥署宣布食安新制，如有上述違規開罰。(記者劉學聖／攝影)

餐飲人員「禁找錢再碰食」 台攤商喊：做不到

2025-06-04 19:52
被封為「車模界林志玲」的知名模特兒，在醫美診所打完「牛奶針」後陷入昏迷了13天。 （取材自臉書）

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

2025-06-06 02:17
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)

民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

2025-06-03 09:28
台中市七旬廖姓婦人上月底險中歹徒假冒名人的投資詐騙，警方與行員保住93萬元積蓄。(圖／第二警分局提供)

陳文茜送書是詐騙 7旬婦險丟光老本

2025-06-01 09:09

超人氣

更多 >
川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉

孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉
29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」
川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果
不開玩笑 在美國取這11個名字違法

不開玩笑 在美國取這11個名字違法