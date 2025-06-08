我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞利桑納州少女挑戰TikTok「噴劑吸嗅」心臟驟停猝逝

分別為川普、馬斯克工作 白宮副幕僚長夫婦成夾心餅乾

新竹市長高虹安回防 登十八尖山喊「投不同意罷免」

記者王駿杰／新竹即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新竹市長高虹安啟動回防，今一早與民眾黨籍市議員李國璋、青年志工們一同登上十八尖山，向早起運動的民眾親切問安，並宣傳「出門投票、不同意罷免」。(圖／民眾提供)
新竹市長高虹安啟動回防，今一早與民眾黨籍市議員李國璋、青年志工們一同登上十八尖山，向早起運動的民眾親切問安，並宣傳「出門投票、不同意罷免」。(圖／民眾提供)

面對「大罷免」行動延燒，台灣新竹市長高虹安啟動回防，今一早與民眾黨籍市議員李國璋、青年志工們一同登上十八尖山，向早起運動的民眾親切問安，並宣傳「出門投票、不同意罷免」，呼籲大家用行動守護城市的安定與進步。現場氣氛溫馨熱烈，志工發放的高虹安限定款扇子大受歡迎，不到一小時準備的上千支扇子便全數發出，成為山上實用的清涼小物。

擾動政壇多時的「大罷免」風潮，民眾黨啟動因應策略，高虹安近期勤跑地方向民眾訴說政績，並呼籲民眾要投下不同意罷免票，高虹安近期接連到新竹後站夜市和樹林頭夜市和民眾博感情，還有民眾要高虹安邀請輝達執行長黃仁勳來逛新竹市的夜市。

此外，民眾黨新竹反罷免行動也將於本月15日（周日）正式開跑，當傍晚將在新竹火車站站前廣場舉行「安定新竹，罷免投不」造勢活動，黨主席黃國昌將與高虹安同台宣講，希望喚起民眾共鳴。

一位曾任職科技產業、退休後經常健走的市民今說，他對高虹安任內的施政有深刻感受，特別是十八尖山賞花季的舉辦與環境設施的提升，讓他每天的運動時光更舒適愉快。直言「很厭惡這種勞民傷財的罷免，社會已經夠亂了，一定會出門，投下不同意罷免的一票。」

也有帶著小朋友一同踏青的父母分享，他們孩子所就讀的小學近期剛完成運動場整建，運動空間變得更安全、更多元；校內教室也因「班班有大屏」計畫而更新了數位設備，學習環境明顯升級。感謝高虹安對教育的投入，也表示會用不同意罷免選票，力挺用心做事的市長。

高虹安說，很感謝市民一路的鼓勵與打氣，也再次強調「讓建設不中斷，讓孩子的未來更有希望，請大家一定要出門投票、投下不同意罷免，一起安定新竹。」

新竹市長高虹安啟動回防，今一早與民眾黨籍市議員李國璋、青年志工們一同登上十八尖山...
新竹市長高虹安啟動回防，今一早與民眾黨籍市議員李國璋、青年志工們一同登上十八尖山，向早起運動的民眾親切問安，並宣傳「出門投票、不同意罷免」。(圖／民眾提供)

罷免 民眾黨 投票

上一則

喊出「母雞護小雞」 趙少康點名這4人：反罷免要負責

下一則

卓稱砍地方補助款是輪迴 蔣萬安：行政院最該輪迴

延伸閱讀

傳黃仁勳下周將與德總理會面 討論德國AI超級工廠計畫

傳黃仁勳下周將與德總理會面 討論德國AI超級工廠計畫
華為追趕輝達技術「成本與時間超乎預期」

華為追趕輝達技術「成本與時間超乎預期」
黃仁勳才傳賣股 Nvidia董事出脫400萬股套現5.5億美元

黃仁勳才傳賣股 Nvidia董事出脫400萬股套現5.5億美元
傳記作家：黃仁勳最大的原動力 竟來自於這件事

傳記作家：黃仁勳最大的原動力 竟來自於這件事

熱門新聞

現金交易仍為台灣主要消費型態，店家以手摸錢，如又接觸食物，恐引起交叉汙染，為此，食藥署宣布食安新制，如有上述違規開罰。(記者劉學聖／攝影)

餐飲人員「禁找錢再碰食」 台攤商喊：做不到

2025-06-04 19:52
被封為「車模界林志玲」的知名模特兒，在醫美診所打完「牛奶針」後陷入昏迷了13天。 （取材自臉書）

「車模界林志玲」打牛奶針 當場無呼吸心跳 已昏迷13天

2025-06-06 02:17
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)

民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

2025-06-03 09:28
台中市七旬廖姓婦人上月底險中歹徒假冒名人的投資詐騙，警方與行員保住93萬元積蓄。(圖／第二警分局提供)

陳文茜送書是詐騙 7旬婦險丟光老本

2025-06-01 09:09

超人氣

更多 >
孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉

孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉
29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」
川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
肇事者撞車還想反咬 報警陷保險疑雲 華女恐自掏千元維修費

肇事者撞車還想反咬 報警陷保險疑雲 華女恐自掏千元維修費
川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果