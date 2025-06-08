北市罷雙吳失敗 成案數藍0：31遭完封 11日會商如何回防

罷免吳思瑤送件因領銜人未到場失敗，召集人賴苡任（左二）鞠躬致歉。（記者曾吉松／攝影）

罷免 台北市綠委吳思瑤、吳沛憶案二階連署昨截止，罷瑤雖達門檻，卻苦等不到原領銜人張克晉現身；罷憶則缺約3000份連署，北市選委會皆未清點即退件，雙雙宣告失利。北市藍綠罷免第3階段之爭，國民黨 慘遭5比0完封，全台罷免國民黨與民進黨 的成案數是31比0。罷憶領銜人李孝亮忍不住抱著志工痛哭說，「差那麼一點點就達標了」，志工安慰「大家已經盡最大努力了」。

罷免吳沛憶連署書未達門檻，領銜人李孝亮（穿紅外套者）抱志工痛哭。（記者曾吉松／攝影）

15名綠委罷免二階連署，截至昨天共有6案未送件，2案宣布不送件，另有7案尚未截止。至於已送件的31名藍委罷免案二階連署，中選會預定於20日委員會議時，審定二階查對結果，預計當天傍晚對外發稿說明。

北市藍營罷免雙吳未進三階，接下來須面對綠營反撲，5藍委罷免案都已進入三階，議會國民黨團11日會商如何回防。

罷免吳思瑤獲逾2萬7000份連署，是目前唯一達到二階門檻的罷免案，一度讓國民黨和罷團燃起希望。但張克晉卻在檢方約談後消失，又不授權送件，全案流產。

罷團召集人賴苡任前晚曾冒險到張克晉住處樓下，希望請他出面或授權送件，但未獲回應。昨下午罷團依然由備補領銜人詹嘉文送件，卻因缺少張的身分證和授權書，被直接退件。眾人苦等到傍晚5時30分依然等不到張出現，黯然離去。

「對不起，我們沒有做好。」賴苡任率罷團鞠躬道歉並說，連絡張克晉已用盡一切方法，罷免吳思瑤失敗，沒有理由也沒有藉口，他要負起最大責任。未來如果不走救濟程序，將馬上銷毀連署書。詹嘉文說，行使民主的權利不能被沒收，將尋求所有可能的法律途徑，包括行政救濟。

台北市議會議長、國民黨台北市黨部代理主任委員戴錫欽表示，國民黨要深自檢討連署過程發生疑偽造文書或相關觸及法律問題，內部檢討後，對張克晉或過程中任何疏失，要向外界表達歉意。

罷憶二階連署雖未達法定門檻，昨仍送件。李孝亮說，最後統計約1萬9800份，已充分表達對執政黨的不滿，他只是希望走完所有流程。他說，罷免已告一段落，未來反罷免是重中之重，並宣布罷免吳沛憶總部本周起會改成反罷免基地。

李孝亮晚間進一步在臉書發聲「美好的仗我們已經打過，雖然這場罷免戰役最終未能達標，但我們知道，我們沒有輸。」他強調挺身而出不是為了報復，而是為了提醒「政治不可以失去敬畏，人民不該被遺忘」，「堅持的理想，我們已經守住了。」