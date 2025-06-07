中央刪地方一般性補助款 藍委：搶救命錢

國民黨立委吳宗憲表示，行政院把本來用作地方教育社福支出的一般性補助款整個刪除，就是跟地方搶救命錢。（本報資料照片）

行政院統刪地方政府補助款25%後，主計總處又發函徵詢各地方政府修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」的意見。國民黨 立委吳宗憲批行政院釜底抽薪，逕自修改補助辦法，刪除地方教育社福的一般性補助款，跟地方搶「救命錢」。

吳宗憲表示，主計總處建議閣揆卓榮泰刪減地方補助款，把636億（台幣，約21億美元）轉嫁到地方，4月27日通令各地補助款剋扣27%，挾地方人民當肉票，要求立法院追加預算。6月2日又逕自修改縣市政府補助辦法，讓行政院可更大「自行分配」一般性補助款額度，刪除較客觀的分配公式，且定義模糊不清，增加行政裁量空間。

吳宗憲說，此外也改成以「計畫型」補助款為主，一般性補助款為輔，計畫型補助款等於由中央決定是否給地方錢，讓中央更多財源掌控權，達成集「錢」於中央，集「權」於「吾」賴政府。中央手握滿滿預算，用計畫型補助款獨厚相同政黨的縣市，地方縣市「顏色對了就有錢」，「肥水不落外人田」。

國民黨立委賴士葆表示，若政院不給地方政府一般性補助款實在太不厚道，中央撥給地方補助款制度行之有年，款項完全用於弱勢補助、教育經費等，豈可一次決定完全不要補助，如此將傷害地方財政，也顯見主計總處完全是想配合民進黨 行「中央集權」，甚至配合綠營繼續操作大罷免 。