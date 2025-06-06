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尷尬了…京華城案勘驗關鍵硬碟 柯文哲律師控破壞證據

記者王聖藜／台北6日電
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民眾黨前主席柯文哲（圖）否認持有及製作「小沈1500」隨身碟，台北地方法院勘驗，提解柯出庭。(記者許正宏／攝影)
民眾黨前主席柯文哲（圖）否認持有及製作「小沈1500」隨身碟，台北地方法院勘驗，提解柯出庭。(記者許正宏／攝影)

檢方偵辦京華城案認定含「2022/11/1、小沈、1500」內容的硬碟是最具價值證據，但民眾黨前主席柯文哲否認持有及製作。台北地方法院昨勘驗，柯僅坦承硬碟外便利貼是他所寫，其律師質疑勘驗方法破壞證據，法官反問為何不提前提出，檢察官則強調勘驗合法。

檢察官認為，編號「A1-37」隨身碟檔案內容是柯文哲專屬文件，其中「工作簿」項目下資訊，即威京集團主席沈慶京行賄柯的證據，聲請勘驗獲准。

法官取出硬碟詢問，硬碟外便利貼「2023、02、03」、「備份」字跡是否柯文哲所有？柯回答「在我家搜到的，應該是我的」。

勘驗的19項證據，包括「小沈1500」、人才資料庫與評價、補充講稿、市長第二任期人事檢討、市政工作進度、與秘書「橘子」許芷瑜會面紀錄、衛福部給柯文哲的居家隔離通知、醫學專業用語、柯的妻子陳佩琪及相關作家出版書籍的序、二二八活動講稿，檢察官逐一表示意見，認為硬碟檔案是柯製作及持有。

律師指出，法官勘驗手法破壞證據同一性，已無法還原，證據鏈已不在，硬碟有31萬個檔案，含1萬5000個文字檔、6873個Word檔、2730個Excel檔、3250個PowerPoint檔、2533個PDF檔，柯文哲沒看過工作簿檔，硬碟資料也不能確定有無被修改。

律師指出，檢方認為以「WEN」為存檔人的檔案是柯文哲製作，即便工作簿被媒體多次報導、檢察官多次提出，要指控柯收賄還是要有具體證據。

律師稱「破壞證據」，法庭氣氛陷入尷尬。法官反問，既然對勘驗方法有疑，為何不提前提出？法官說，為了在偌大資料過濾出誰是製作人，才以原始證據勘驗，還請刑事局拷貝，就是為忠於證據。

檢察官說，原始證據呈現給法院時並無變動，扣案物上有封套、封條、公務員用印，辯護人詳閱證即可看出，查扣硬碟時也有照片，證據取得、勘驗合法；律師如有其他想法，應在勘驗前書狀說明以提供合議庭判斷。律師反駁，勘驗是檢方聲請，如何確保合法是檢察官義務與責任。

法院勘驗民眾黨前主席柯文哲與台北市議員應曉薇「便當會」光碟，提解應（圖）出庭。(...
法院勘驗民眾黨前主席柯文哲與台北市議員應曉薇「便當會」光碟，提解應（圖）出庭。(記者許正宏／攝影)

柯文哲 民眾黨 二二八

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