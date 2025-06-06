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內政部推「中正路」改名惹議 卓榮泰喊卡：這是地方權責

台灣新聞組／台北6日電
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台中市和平區梨山賓館前的故總統蔣中正銅像，交通部觀光署參山國家風景區管理處規畫將改設裝置藝術，銅像移置賓館內。當地民代批評，移動銅像只有意識形態，當地泰雅族人擔心祖靈會生氣；參山處表示，將加強與民眾溝通。(記者游振昇／攝影)
台中市和平區梨山賓館前的故總統蔣中正銅像，交通部觀光署參山國家風景區管理處規畫將改設裝置藝術，銅像移置賓館內。當地民代批評，移動銅像只有意識形態，當地泰雅族人擔心祖靈會生氣；參山處表示，將加強與民眾溝通。(記者游振昇／攝影)

內政部推動中正路改名引發各地反彈，行政院長卓榮泰昨定調，道路命名或更名是地方政府權責，「政院沒有全盤推動的任何計畫」；內政部政務次長馬士元則強調，「一切按照卓揆指示，這個議題就到這裡為止」，中正路改名政策形同喊卡。

內政部為推動轉型正義，5月依「促轉條例」第5條及第11條之2，以及立法院2023年決議，著手規畫「建立中央與地方協作處置威權統治者命名街路名稱統籌機制」示範性計畫，研議推動全台各地「中正路」改名，也引發各地議論。

近來陸續有藍營縣市首長反彈，內政部長劉世芳4日澄清，依法清除威權象徵一定要經過溝通，兼顧轉型正義與程序正義，內政部樂於協助溝通，也不希望造成社會對立，「但是要溝通，不能不推動，這是我們的立場，也沒有改變」。

行政院發言人李慧芝昨轉述，卓揆在昨日行政院會中指出，改路名固然是基於轉型正義工作後續的必要行為，但依相關地方自治精神，道路命名或更名屬於地方政府權責，目前各地方政府與人民都尚待溝通，廣納意見、凝聚共識，「行政院並沒有要全盤推動的任何計畫」。

卓榮泰強調，這並非當前最重要的施政內容，希望各界無需進行關於更改路名的實質討論，而是全力關注中央政府總預算解凍之後的執行，還有推動強化安全韌性條例，以及未來的特別預算，這才是最重要的任務。

中正路改名爭議也延燒至各地，民進黨議員陳賢蔚昨在台北市議會，要求台北市長蔣萬安應落實轉型正義工程，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜可以講中正路改名是「只搞政治不幹正事」，不過蔣萬安是蔣家後代，有原罪，不能這麼說。

蔣萬安回擊，任何要支持獨裁言論絕對譴責，包括民進黨小編也一樣，史觀要客觀多元，轉型正義不只針對國民政府時期，也該包含日治時期，但民進黨卻一刀切，不願正視歷史，說一套做一套。蔣萬安與陳賢蔚還為此舌戰近五分鐘。

內政部 蔣萬安 民進黨

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