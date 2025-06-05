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徐巧芯再批濫用 田秋堇嗆「不只監院有公務車」

記者李成蔭、蔡晉宇、張曼蘋／台北5日電
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國民黨立委徐巧芯（圖）4日再控監察委員葉宜津、田秋堇也濫用公務車。（本報資料照片）
國民黨立委徐巧芯（圖）4日再控監察委員葉宜津、田秋堇也濫用公務車。（本報資料照片）

監察院濫用公務車事件延燒。國民黨立委徐巧芯昨再控監察委員葉宜津、田秋堇也濫用公務車，監察院應全面調查。但田秋堇反嗆徐巧芯，應該把事情講清楚，人事時地物是什麼？不能什麼證據都沒有，就空口說白話，且若要全面查，不是只有監察院有公務車，「我話說到這」。至截稿前，未獲監院及葉宜津回應。

監察院前秘書長李俊俋與監委蘇麗瓊、王榮璋、林郁容都被拍到任內濫用公務車，李俊俋已請辭獲准，三位監委被移送紀律委員會。徐巧芯昨指出，有吹哨者告訴她，葉宜津、田秋堇也有濫用公務車情形，監察院應全面調查，而不是有照片才查，沒有照片就便宜行事。

徐巧芯提到，監察院長陳菊五個月沒上班，恐致濫用公務車的人、違法亂紀的監委變本加厲；如果陳身體不允許，監察院長應該換人做，才能好好監督監察院。

田秋堇回應表示，昨天有人傳新聞給她看，自己看了也是滿頭問號：「蛤？這是啥。」徐巧芯要爆料，不能什麼證據都沒有。

對於監院從6月2日起，禁止以個人身分使用公務車，田秋堇說，過去監委上下班可以搭公務車，她現在每天走路15分鐘並搭三班捷運，「弄成現在這樣的情況，是大家希望看到的嗎？」

徐巧芯 陳菊 國民黨

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