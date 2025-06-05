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淋雨迎友邦元首 藍：有雨備卻不用 惡整賴總統？

記者鄭媁／台北5日電
賴清德總統（中）3日上午以軍禮迎接馬紹爾群島共和國總統海妮（H.E. Hilda C. Heine）（右），兩人在雨中閱兵。（記者曾原信／攝影）
賴清德總統（中）3日上午以軍禮迎接馬紹爾群島共和國總統海妮（H.E. Hilda C. Heine）（右），兩人在雨中閱兵。（記者曾原信／攝影）

賴清德總統3日以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）伉儷，不過典禮進行期間卻碰到大雨，導致賴清德跟海妮淋雨濕身走過紅毯。國民黨智庫、國政基金會副執行長凌濤在臉書貼文表示，友邦淋雨缺應變，曝外交應變失能危機，明明有雨備卻不用，誰在惡整賴總統？

凌濤表示，國人看氣象皆知，近日多發雷雨，任何事都可能要有雨備考量。然而，3日卻發生賴總統與馬紹爾總統淋大雨走紅地毯，全身正裝濕透的荒謬景象。淋在賴總統身上的不是毛毛雨，是滂沱大雨，賴總統心裡一定不是滋味，到底是誰在整他？

凌濤說，總統府對此回應，按照慣例，活動進度是友邦元首出發前一小時理應決定晴天或雨天備案，還稱「皆有晴雨兩種方案，所謂無雨天備案並非事實。」府方還聲稱「軍禮不宜撐傘」，除了聲明自我矛盾，衡諸全球都有遇惡劣氣候調整檢閱軍禮的案例。像是美國遇雨簡化移至白宮內部廳堂、英國移至白金漢宮內、日本於國會議事堂或首相官邸象徵性禮儀流程。

凌濤說，國人不禁想問，這缺乏妥適的「淋雨行程」是如何決策的？這牽涉兩個可能：一是，總統府天氣資訊取得落差太大，且又缺乏應變，才讓友邦淋成落湯雞？二是，以總統府聲明，他們有雨備，但沒有使用，不使用的理由為何？還是像林佳龍說的淋雨是祝福，林佳龍的外交安排刻意整總統府？

凌濤表示，林佳龍既然說淋雨是祝福，以後外交部接待外賓在林部長的主張之下，是不是要納入「淋水禮」，會不會有友邦相信林佳龍的鬼話，下次見面就潑水叫做祝福？顯然是胡說之言。

凌濤表示，一場淋雨迎外賓，暴露綠營長期主導的外交大局舉措缺乏應變，這是邦交國持續亮紅燈的警訊。

賴清德 白宮 國民黨

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