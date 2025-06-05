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涉賄、洗錢…前綠委陳歐珀收押 複雜金流筆記本曝光

台灣新聞組／台北5日電
民進黨前立委陳歐珀（中）4日凌晨被移送北檢複訊，4日晚被法院裁定收押禁見。（記者林伯東／攝影）
民進黨前立委陳歐珀（中）4日凌晨被移送北檢複訊，4日晚被法院裁定收押禁見。（記者林伯東／攝影）

民進黨前立委陳歐珀涉利用提案修法、舉行公聽會幫基隆港碼頭營運商爭取降低租金，且收取業者賄賂數百萬元，台北地檢署複訊後聲押禁見。台北地方法院昨晚8時召開羈押庭，法官裁定指出，陳歐珀出入境紀錄確實較為頻繁，有相當理由足認有逃亡之虞，昨晚10時裁定羈押禁見。

同案，陳歐珀妻子徐慧諭以80萬元（台幣，下同，約2.6萬美元）交保，共犯民進黨前副秘書長許仁圖30萬元（約1萬美元）交保，廠商聯興國際物流公司前董事長洪英正以300萬元（約10萬美元）交保，檢廉收網後擴大偵查。

陳歐珀曾與im.B吸金案主嫌曾耀鋒掛勾，因案退出宜蘭區域立委選舉，目前檢方仍另案簽分他字案蒐證、偵緝。

檢廉單位調查，陳涉嫌從2016年到2020年間，收受聯興國際不正利益，利用在立法院交通委員會的職權，以提案修法、召開公聽會等方式，協助聯興國際爭取降低碼頭租金、疫情補助等。

2018年1月初，德籍「梅爾斯」貨輪不慎撞上聯興國際設置碼頭的「橋式起重機」等設備後，陳歐珀又推動修改商港法，把民營公司列入管理對象，確保業者臨岸設施遭損壞時可求償營業額損失；提案修法，疑有利益輸送問題。

台北地檢署前天指揮廉政署兵分14路搜索，約談陳歐珀及許仁圖10人到案，檢方複訊依不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢等罪嫌聲押陳歐珀。

據了解，辦案人員在陳歐珀住處，搜獲一本關鍵筆記本，上面記載複雜金流，裡頭還註記曾收「im.B」吸金詐騙案主嫌曾耀鋒共800萬元（約26.7萬美元），此外，陳帳戶中還有上千萬不明來源款項；也查獲陳將涉嫌收賄的錢轉到第3人帳戶，因而認定他涉嫌收賄、洗錢。

租金 民進黨 疫情

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