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率9縣市赴政院抗議刪補助款 蔣萬安：拒中央宰割

記者黃婉婷、李人岳、鄭媁／台北5日電
十名藍營縣市長或代表4日赴政院請願，抗議地方補助款被刪。（記者杜建重／攝影）
十名藍營縣市長或代表4日赴政院請願，抗議地方補助款被刪。（記者杜建重／攝影）

地方政府不滿行政院剋扣一般性補助款，台北市上周開第一槍提起訴願，連同台北市長蔣萬安在內的十名藍營縣市長或代表昨赴政院請願，喊出「我們拒絕任中央宰割」。

來源：聯合新聞網

行政院長卓榮泰昨被媒體問到，是否認同在野指控違法統刪地方補助款，他僅稱「我們都照規定來」，隨即快步離去。行政院指出，目前共收到六份訴願書，將依「訴願法」辦理，盼持續共商，解決問題。

立法院今年1月刪減今年度中央政府總預算，其中363億元台幣（約12.1億美元）要求行政院自行調整。政院認為窒礙難行，決定統刪中央給各地方政府一般性補助款25%。

蔣萬安昨偕南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘、花蓮副縣長顏新章、新竹副縣長陳見賢、台中市副市長鄭照新、嘉義市主計處長阮鼎元一行人齊聚行政院，發出怒吼。

蔣萬安指出，立法院審查預算案時未刪減地方補助款一毛錢，政院卻前所未見地選擇統刪地方補助款，傷害基礎民生、漠視地方自治、踐踏法律制度，但各地補助款多用於社福、教育，「我無法理解，去年中央突然停辦『班班喝鮮奶』政策，又要再剋扣其他教育補助款，我們無法接受。」

蔣萬安酸說，有人說行政院有大法官當護身符，總預算根本不受影響，但地方政府什麼都沒有，行政院卻一開口就要砍一般補助款，「我們拒絕任中央宰割」，期盼行政院能懸崖勒馬，即刻撥付地方補助款，讓地方原先規畫、正在執行的計畫能順利落實。

彰化縣長王惠美強調，中央與地方可說脣亡齒寒，應該互依互信。雲林縣長張麗善強調，一般補助款是法定預算，中央不能任意轉嫁由地方政府埋單。南投縣長許淑華質疑，行政院3月發文地方，承諾補助款會如期發放，但不到一個半月就被刪減，行政院應苦民所苦。

國民黨主席朱立倫也力挺藍營縣市長，他說，地方政府當然可以提起訴願或訴訟，甚至可提「貪汙治罪條例」相關的法律訴訟，這些都是地方政府權責；民進黨為達到大罷免催票目的製造衝突，「治國」兩字完全不在民進黨字典裡，呼籲政院別再造成民怨及國內內訌。

地方昨天遞交的訴願書，由行政院副秘書長李正興代表接下，他說，後續將由主計總處及財政部持續共商，盼能圓滿解決問題。至於相關縣市政府所提訴願，行政院將交由業管單位依訴願法相關規定辦理。

行政院6月2日已收到台北市、雲林縣訴願書，昨上午再收到花蓮縣、台東縣遞狀，加計後續提出的連江縣、南投縣，目前共收六份訴願書，均交由行政院法規會辦理。

行政院統刪地方補助款25%，引起地方政府及在野黨抨擊。民眾黨立院黨團提案促請立即足額撥付，立法院財政委員會昨天排審，並邀請全台22縣市代表列席。

行政院主計長陳淑姿回答民眾黨立委黃珊珊質詢時表示，刪除地方補助款是行政院長卓榮泰拍板定案。陳淑姿透露，總計有三種方案，最終卓榮泰選擇砍地方補助款方案；她也坦承，過去從未刪減過地方補助款，並且在刪除前也沒有與地方政府進行討論。她表示，主計總處會盡力在本會期提出追加預算案。

蔣萬安 卓榮泰 民眾黨

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