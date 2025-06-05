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新聞評論／「雨水是祝福」 林佳龍的幹話外交

聯合新聞網「重磅快評」
外交部長林佳龍。（本報資料照片）
外交部長林佳龍。（本報資料照片）

賴清德總統3日以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮訪台，糗的是，典禮期間下大雨，賴清德跟海妮變成落湯雞，賴總統臉色凝重走紅毯，海妮臉上分不清雨水或淚水；更糗的是，外交部長林佳龍竟稱「雨水是祝福」。「斷交部長」吳釗燮一定慶幸找到接班人，林佳龍技壓百官的馬屁功夫，肯定能在外交界貢獻更多金句，讓國人遺忘吳釗燮的斷交史。

對於外界質疑沒有「雨天備案」，按照慣例，活動進度是友邦元首出發前一小時理應決定晴天或雨天備案，這次規畫也照既定準備流程，皆有晴、雨兩種方案，所謂無雨天備案並非事實。府方人士也向媒體補充說明，總統軍禮規畫在上午10時30分開始，活動開始前20分鐘戶外仍然無雨，因此相關單位選擇晴天方案，但中途遇到大雨，當下依照軍禮儀節「過程不宜撐傘」的慣例處理。

元首維安、雨天備案有其SOP，各方雖有不同見解，但總統府這次的否認還算坦白，至少沒有甩鍋給「都是藍白刪預算」，害總統府沒錢買衛生紙和雨傘。相較之下，林佳龍的話術就顯得高明許多，他直接「破解天機」說，馬國傳統文化中，「雨水代表上天的祝福」，雨後彩虹則是「Iakwe」（也是馬國的問候語），賴總統當時也說這是遇水則發，他相信雙邊互訪時所遇見的迎賓雨水，是上天對兩國邦誼最深的祝福。

林佳龍的溢美之辭讓大家大開眼界，美國總統川普曾在室內舉行就職典禮、英國政府室外活動遇雨移至白金漢宮、日本在國會議事堂或首相官邸舉行象徵性禮儀，美國前總統歐巴馬演講時也曾遭遇大雨來襲，隨扈立即為他和外賓遞傘遮雨，難道歐巴馬沒有維安問題？難道各國都不懂得「雨水代表上天的祝福」？國民黨智庫副執行長凌濤大酸，林佳龍既然說淋雨是祝福，以後外交部接待外賓是否要納入「淋水禮」？會不會有友邦相信林佳龍的鬼話，下次見面就潑水祝福？

淋雨事小、破洞事大；外賓被水扁，只是暫時的面子問題，政府的外交破洞，則是嚴重的國安問題。外賓淋雨插曲足以見微知著，外長如何硬拗，只是個人的文學造詣問題，但賴政府外交戰略缺乏危機應變機制，這才是最大的警訊，未來如何因應川普的關稅衝擊、兩岸的外交大戰？

吳釗燮主政外交部時期爆發斷交八國、共諜幕僚等重大爭議，吳釗燮都不用下台，甚至自詡為「吵架王」、「戰狼部長」，獲得層峰青睞，最後再一路升官至國安會秘書長，證明只要政治正確，就算國安斷線，吳釗燮依然無上限。

有了吳釗燮的成功前例，林佳龍自然如魚得水，外交就是內政的延伸，難怪除了外館性騷與霸凌事件頻傳，林佳龍大膽派任有閃兵前科的駐芬蘭代表林昶佐、有學倫爭議的駐英國公使江雅綺，反正只要顏色正確、功在黨國，官員幹話連篇，什麼都派、什麼都不奇怪。

賴清德 川普 歐巴馬

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