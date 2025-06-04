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監院前秘書長李俊俋另涉貪 藍批26月沒下文 質疑檢調雙標

記者鄭媁、蕭雅娟／台北4日電
監察院爭議連環爆，秘書長李俊俋因不當使用公務車遭告發涉背信等罪。（本報資料照片）
監察院爭議連環爆，秘書長李俊俋因不當使用公務車遭告發涉背信等罪。（本報資料照片）

監察院前秘書長李俊俋因公務車私用爭議，日前請辭獲准，北檢稱已分案調查。不過，國民黨智庫、國政基金會副執行長凌濤昨天表示，李俊俋上一個「分案調查」距今26個月，這一次分案又是船過水無痕？他質疑，檢調清算鬥爭，雙標無法獲得民意支持。

停職中的新竹市長高虹安，因涉嫌詐領助理費案遭北檢起訴，其時任國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟曾自證記帳方式與李俊俋擔任立委時相同，李俊俋、黃惠玟因而遭告發涉犯貪汙治罪條例，檢方2023年8月分案至今卻無下文。

凌濤指出，吹哨者向北檢檢舉李俊俋涉及綠營鋪天蓋地談論的立委助理費回捐公積金，北檢稱已分案，至今已屆26個月，期間僅傳喚黃惠玟到庭說明，無聲無息；但同一個案件，高虹安遭大幅度調查、綠媒批鬥、重判，至今停職10個多月，司法檢調有公平嗎？同樣的案件，難道有民進黨證就是沒事的保證？

凌濤質疑，助理費回捐公積金制度的源頭是李俊俋，若高虹安真的違法，為何李俊俋可以沒事？同理，若李俊俋可以無事，為何高虹安會被一審依詐領公有財物等罪重判7年4月徒刑？

凌濤說，李俊俋一路從勞動部政務次長、再升監察院秘書長，官運亨通，沒有受到任何阻礙；檢調對於所有案件「藍白速速辦，綠營裝傻辦」，外界看得下去嗎？針對「公務車案」，北檢至今僅列李俊俋、林郁容為被告，那監委蘇麗瓊、王榮璋呢？告一案才要查一案？

凌濤也質疑，對於公務車案，北檢竟只溫和地「調閱里程紀錄」，「偽造文書」雷厲風行地大搜索、大羈押呢？ 他說，檢調清算鬥爭，雙標沒辦法獲得民意支持，反而會把台灣司法搞爛。

北檢表示，李俊俋被控濫用公務車接送愛犬寵物美容，已分他字案函調公務車派車紀錄，不排除傳喚相關人到案；至於李俊俋與黃惠玟被控設立公積金制度遭告發涉犯貪汙罪，北檢分他字案列兩人為被告，去年曾傳喚黃惠玟後請回，此案目前仍以他字案偵查中。

民代上周告發李俊俋涉侵占、背信、貪汙等罪。北檢署收受告發，已依程序分案辦理，將李俊俋列為「他字案」被告，指派檢肅黑金專股檢察官偵辦；監委林郁容遭告發以公務車接送親友，同樣分他字案偵辦。檢察官前天向監察院函調相關監察院派車紀錄，追查公務車使用是否涉及不法。

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