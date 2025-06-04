我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

前綠委陳歐珀涉收賄修「商港法」 遭聲押禁見

記者張宏業／台北4日電
民進黨前立委陳歐珀涉貪遭檢方聲押禁見。（記者林伯東／攝影）
民進黨前立委陳歐珀涉貪遭檢方聲押禁見。（記者林伯東／攝影）

民進黨籍前立委陳歐珀被控在立委期間，涉收受基隆聯興國際物流賄賂，推動「商港法」護航業者，廉政署昨搜索14處地點，約談陳歐珀與業者共9名被告到案，台北地檢署漏夜複訊後，認陳歐珀涉犯違背職務收賄重罪、且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院最快今天下午開庭。

至於聯興國際物流前董事長洪正英300萬元（台幣，下同，約10萬美元）交保、陳歐珀妻子徐慧諭80萬元交保、陳歐珀友人許仁圖（民進黨中央黨部前秘書長）30萬元交保、聯興國際會計葉珍琳10萬元交保。

過去曾強力替自己發聲未涉入詐騙的陳歐珀，今天凌晨移送北檢複訊時，被追問「拿了多少錢？」、有沒有要澄清被控貪汙？均未發表意見。

2023年陳歐珀被質疑捲入im.B詐騙案，並無償使用詐騙主謀曾耀峰提供的車輛及房產，當時他宣布退出立委選舉，北檢去年偵結im.B案，起訴曾耀峰等31人，但陳歐珀遭告發部分尚在偵辦中。

陳歐珀當時否認參與im.B詐騙，還向民進黨廉政委員會自請處分調查，全案經過黨內多方調查，廉政會確認陳歐珀未涉及不法，今年3月簽結，沒想到才洗刷汙名，又涉收賄遭檢方聲押。

檢廉接獲檢舉，指陳歐珀任職立委期間，從2018年起收受聯興國際物流不正利益，由聯興物流每個月替陳歐珀支付5萬元助理費，另每月匯款5萬元（約1667美元）「顧問費」至陳歐珀可掌握的人頭帳戶，再透過陳歐珀推動「商港法」換取商業利益；檢廉清查陳歐珀名下資金，發現另涉財產來源不明罪。

聯興國際物流公司成立於1999年，是基隆港首家民營碼頭貨櫃首集散站業者，主要業務有基隆東岸貨櫃碼頭經營，貨櫃集散站營運、船務代理服務及貨櫃陸運運輸。

前立委陳歐珀妻子徐慧諭80萬台幣交保。（記者林伯東／攝影）
前立委陳歐珀妻子徐慧諭80萬台幣交保。（記者林伯東／攝影）

民進黨

上一則

京華城案 柯文哲嗆公訴檢察官：別蹚渾水

下一則

教部政次葉丙成舉辦AI比賽 遭爆未利益迴避 恐涉圖利

延伸閱讀

台前立委陳歐珀疑收賄護航業者 移送北檢複訊

台前立委陳歐珀疑收賄護航業者 移送北檢複訊
李俊俋請辭又遭司法偵辦 綠營大老：恐斷市長路

李俊俋請辭又遭司法偵辦 綠營大老：恐斷市長路
蔡賴有別 民進黨內也批賴清德決策不透明 缺乏包容性

蔡賴有別 民進黨內也批賴清德決策不透明 缺乏包容性
批川普提「統一」造成台灣混亂 綠委：他是麻煩製造者

批川普提「統一」造成台灣混亂 綠委：他是麻煩製造者

熱門新聞

海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
「街頭小霸王」林正杰。(本報系資料照)

民進黨創始黨員 「街頭小霸王」林正杰73歲逝世

2025-06-03 09:28
台國安人士今天表示，中國系統性操作新一波棄台論，內涵包括台灣在印太戰略不重要、台灣是挑釁者，以及強化或支持台灣防衛是挑釁中國等3種敘事元素，並藉由廣州科技公司遭網攻，塑造中國內部仇台情緒。路透

國安人士：中國以台灣不重要等3元素操作新棄台論

2025-05-29 16:10

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深