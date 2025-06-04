新聞評論／滿朝天兵天將 「吾賴政府」心無人民

賴清德賴政府上路一周年，團隊狀況百出。（本報資料照片）

賴政府上路一周年，團隊狀況百出。監院秘書長李俊俋涉公器私用，拗了多日才辭職；教育部次長葉丙成洩漏性平案受害者個資，又被爆涉圖利自己創辦的協會及企業；內政部長劉世芳一邊喊窮，一邊強迫地方「中正路」改名；吳釗燮主管國安事務，自己卻被共諜滲透。滿朝盡是天兵天將，違紀出包高官個個戀棧，讓人側目。民進黨 成天妄言罷免 救台灣，但獨立機關不獨立、司法機關亂司法，「吾賴政府」讓台灣倒退嚕（開倒車）。

賴政府一事無成，卻靠兩招自保：一是對外喊「抗中保台」，二是對內歸咎「藍白刪預算」，一味惡鬥卻任國政廢弛。政府官員不斷表演哭窮，說阿兵哥沒飯吃，稱衛生紙買不起，李俊俋卻用公務車接送愛犬美容，又把公務車當Uber Eats。這是一面照妖鏡，監委蘇麗瓊、林郁容、王榮璋持續被爆公器私用，濫用公務車看牙、理髮、機場接送子女，言官徇私，反差太大。

賴政府預算遭砍，行政院不自行檢討支出，卻以「統刪地方補助款」的手段，將災情全部轉嫁給地方。這樣的執政者，不接受在野黨任何監督或刪減，卻能大刀一揮砍掉地方台幣600多億元補助款，充分示範了「殘酷不仁」風格。

李俊俋遲遲才請辭，最後恐怕是受到上級壓力。葉丙成是史上首位被移送性平調查的教育部次長，他洩漏性平受害學生個資，網路議論野火燎原，他仍堅不刪文。直到事發一個多月，七位女綠委怒發連署聲明，他才不情願地道歉刪文。更有甚者，在他請假接受調查期間，又爆出他多次利用次長職務圖利自己創辦的「兩協會、三公司」。任命這樣的官員，賴政府的「識人之明」，可見一斑。

再看，吳釗燮主掌國家安全重任，其機要秘書竟涉嫌是潛伏多年的共諜；外界難免質疑，吳釗燮擔任外長期間斷送八個邦交國的原因是什麼？立法院要求他備詢，他卻藐視缺席三次。國安會秘書長「抗藍無敵、抗中無能」，吳釗燮一人就戳破民進黨「抗中保台」牛皮。國安團隊如此不堪，準駐英國公使江雅綺則有學歷造假紀錄，內定駐芬蘭代表林昶佐更有逃兵史，外行領導內行，令外交圈蒙羞。

國家機器的破洞，和官員的腦洞成正比。賴政府拚命叫窮，劉世芳竟不顧七、八成民眾的反對，要求全台「中正路」改名，完全無視改名帶來的人力及財力成本。包括民進黨力推的大罷免，罷藍和罷綠要分次舉行，數月後又要分次舉行補選，不僅勞民傷財，更是對民主的嚴重扼殺。賴政府政績交白卷，只顧一味攬權，但滿朝天兵天將，誰心懷「服務人民」的熱情？

尤有甚者，檢調機關為配合大罷免，已到了為所欲為的地步。國民黨近百位黨公職人員遭司法調查，13人被羈押，搜索偵查如影隨形，只為阻撓藍營的「罷綠」行動。此舉，果然成功造就「罷藍35、罷綠0人」的連署成績。中選會主委李進勇還不滿足，直接定調國民黨是「組織性犯罪」；是否行動，如今就等賴清德 下達指示了。

賴清德標榜清廉，但喝花酒的愛將陳宗彥一審無罪，前交通部長李孟諺捲入婚外情閃辭，後又回鍋擔任行政院有給職顧問。賴總統的清廉之劍大砍「非信賴團」，但兩名愛將無事脫身，足見雙標。

卓內閣早該改組，但一年過去，這些天兵天將卻不動如山。網友譏諷，當賴政府變成「吾賴政府」，政治便只剩下歌功頌德與官官相護。郭台銘曾批蔡政府是「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，看來，賴政府是更尤有過之。