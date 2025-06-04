前法務部長蔡清祥駁濫用公務車 黃國昌：證人、證據完備

法務部前部長蔡清祥。（本報系資料照片）

民眾黨 立院黨團總召黃國昌 前天舉發法務部前部長蔡清祥曾搭公務車陪好友「喬」私人官司。蔡清祥隨即發出聲明駁斥。黃國昌昨天再向蔡清祥下戰帖，表示「證人都聯絡完了，大家都準備好了」，但他不方便透露細節，保護吹哨者是重要原則，「讓子彈飛」，並呼籲北檢主動分案，依職權介入調查。

對於黃國昌再下戰帖，蔡清祥昨晚表示，該說的都說了，「沒有的事就是沒有」。

黃國昌前天上午在立法院質詢時，當面向法務部長鄭銘謙舉發，指2021年9月17日上班時間，時任法務部長蔡清祥搭乘公務車陪好友「喬」私人訴訟，要求法務部一周內完成調查。蔡清祥隨後發布聲明稿澄清，經過確認當天是立法院會，自己整天都在立法院備詢，「這間公司位於何處毫無所悉，更不可能利用公務車親赴該公司」。

黃國昌昨被追問，他表示，蔡清祥的聲明出來後，吹哨者就跟他聯繫，大家看了都笑翻了，沒有人相信。他強調，自己做任何指控以前，一定經過詳細查證，檢舉的資料完備，但有些細節沒有第一時間講，理由是要保護吹哨者。

黃國昌說，蔡清祥的回應讓他想起民進黨 前秘書長洪耀福，洪當初也是在民進黨中央黨部，「喬」科學城物流股權的買賣，第一時間叫他撤文，要不然要告他；他直接嗆洪，歡迎來告、法庭見，現在直接被法院認證，洪就是有在民進黨中央黨部喬股權買賣，「臉皮那麼厚」，還敢來告他。