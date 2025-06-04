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教部政次葉丙成舉辦AI比賽 遭爆未利益迴避 恐涉圖利

記者李芯、蔡晉宇、屈彥辰／台北4日電
教育部次長葉丙成被爆出疑似未利益迴避，引發討論。（本報資料照片）
教育部次長葉丙成被爆出疑似未利益迴避，引發討論。（本報資料照片）

教育部政務次長葉丙成日前因涉性平事件洩密遭調查，並請假一個月，不料昨又爆出疑似未盡利益迴避之責，恐涉及圖利。立院教育及文化委員會的多位民進黨立委表示，上個月就接獲相關投訴訊息，均已轉交教育部、行政院調查，目前該案調查中，尊重調查；在野黨立委則要求葉丙成下台。

對此，葉丙成強調，上任教育部次長職務前，已退出過往參與的協會職務，媒體報導皆不屬實。

根據鏡週刊報導，葉丙成在擔任次長前，曾任愛自造者學習協會理事、素養教育協會共同發起人。雖然葉上任後依法辭去相關職務，但其主導舉辦的「總統盃AI素養爭霸賽」就由兩協會共同協辦，且指定使用的系統亦非一般師生慣用，而是由國內帕亞科技公司研發的系統，該公司蘇姓負責人及卜姓監察人，至今仍擔任愛自造者學習協會理事。

鏡週刊更指，葉丙成過去開發的數位學習程式PaGamO，在2016到2020年間，登記成為「幫你優」等3家公司，拿下不少政府標案，葉將董事長身分轉給現任曾姓執行長後，已經全部變成「英屬維京群島商」僑外資公司，無法直接查詢董監事名單及持股，不知葉是否還是股東。

多位民進黨立委指出，確實有收到葉丙成可能涉及未利益迴避問題的相關訊息，已將資料轉交給教育部、行政院，並示警要重視，呼籲毋枉毋縱。

國民黨立委許宇甄表示，葉丙成應請辭，接受調查。國民黨立委李彥秀則說，葉丙成未來到學校演講要如何面對學生？未來主持教育相關會議，又該如何要求大家以身作則？「知所進退」恐怕是葉丙成作為教育工作者，必須負起的責任，也是唯一的選項。

不過葉丙成強調，4年前創辦台灣素養教育協會創立至今，從未接過各級政府案子，未曾有任何一筆政府經費，只是因具AI競賽相關辦理經驗，因此列為總統盃AI素養爭霸賽協辦單位，提供建議與諮詢。而在去年加入教育部之前，自己與配偶已辭去協會理事之職，完全退出協會運作。

葉丙成也對與「幫你優」公司之間的關係做出解釋。他說，該公司成立於11年前，當時的CEO經會計師建議以境外公司設立，惟在台公司經營，均符合政府規定。3年前卸下CEO職務歸建台大後，便不再參與公司與子公司的經營管理，在上任教育部次長職務前，已將所持股份交由蕭奕弘律師事務所處理信託事宜。

教育部 AI 國民黨

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