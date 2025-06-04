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黑白集／茅坑裡的御史大夫 搞臭監察院

黑白集
監察院公務車私用爭議連環爆，監察院副院長李鴻鈞向社會表達歉意。（記者許正宏／攝影）
監察院公務車私用爭議連環爆，監察院副院長李鴻鈞向社會表達歉意。（記者許正宏／攝影）

監察院有隻狗搭公務車去洗澡，不料洗出一身腥。原來，職司全國官箴的監院也出貪貨，公務車當私家車濫用，公家司機當家僕使喚。更過分的是，除秘書長李俊俋「公務車洗狗」，29名監委已有3人被踢爆公車私用，無人自請調查，擺明怠職。副院長李鴻鈞將調查責任甩鍋北檢，以免全院連環爆。可見這臭水有多陰森。

一隻狗揭發監院劣行，29名監委卻埋頭噤聲。難怪市井評曰：「人不如狗！」另外26人不吭聲，是因為共犯，或懼於執政者，抑或鄉愿？監委聯手遮家醜，如同系統性犯罪。李鴻鈞將3名監委移送紀律委員會，豈非官官相護？

北檢查辦柯文哲案，爆出「被記者經營7年」洩密案；交由自家人調查，結果內賊安全下車，監院也裝沒看到。如今讓北檢查監院，狼狽報恩，傳為「東廠美談」。

為免「公務車洗狗」傷及大罷免，綠委吳思瑤切割止血，批監院應拿出「比標準更高的標準」自我要求。吳思瑤所謂「比標準更高」，就像她在國會養狗，叫助理假日到院餵飯清屎。李俊俋辭職，她還裝清流。

陳菊長臥病榻，寫下公務員最長請假紀錄，監委操守隨之病入膏肓。御史台堆著各方檢舉不處理，放任惡吏濫權，御史大夫久據茅坑，不只尸位素餐，自己也濫用權力，毫無愧色。禽獸食祿，也就這般。

陳菊 罷免 柯文哲

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