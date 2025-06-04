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2028無煤中火公決案 藍白聯手通過 台電憂電力癱瘓

記者李成蔭、張曼蘋、屈彥辰、陳儷方、黃婉婷、趙容萱／台北4日電
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立法院會3日表決「2028無煤中火」公決案，藍白挾人數優勢通過法案，朝野各自舉牌表達訴求。（記者曾吉松／攝影）
立法院會3日表決「2028無煤中火」公決案，藍白挾人數優勢通過法案，朝野各自舉牌表達訴求。（記者曾吉松／攝影）

核三廠二號機除役後，台中電廠火力全開，遭在野黨立委強烈反對，並提出「2028無煤中火」公決案，要求中火應落實逐年減煤。立法院昨上演表決大戰，藍白在人數優勢下，以59票贊成、50票反對，通過公決案。

國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪提出公決案，主文為「改善空氣品質，守護國人健康，台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火之國家減碳目標」。昨天表決過程中，民進黨團表示反對，並祭出冗長發言，綠營立委51名登記發言，並說將另提版本。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，台中市長盧秀燕為爭奪大位，一再拿中火議題當作政治提款機，盧是「甩鍋市長」、三名藍營立委是「三害」立委。

公決案提案人、國民黨立委羅廷瑋表示，政府說2035年廢燃煤機組，真的可信？中火機組正偷偷運作。

民眾黨團副總召張啓楷批，中火是全世界最大、最老舊的亞臨界機組，也是汙染最嚴重的；非核家園後，中火多燒了1萬4000噸煤炭，真的「夭壽，沒天良」。

對於立法院決議2028年完成無煤中火，行政院發言人李慧芝回應，台電目標是2034年前實現無煤化，行政院長卓榮泰也指示2032年重新檢討六部燃煤機組存廢問題；台電將依計畫路徑，朝有序減煤與供電穩定並重目標邁進。

「以目前台灣電力系統，非常、非常困難。」台電董事長曾文生直言，若真的要落實2028無煤中火，「一定會讓國家電力系統可能面對癱瘓的狀況」，社會需好好理解與討論。

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