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綠稱曾提廢監院 林濁水批非事實：蔡英文還硬塞人權會

記者蔡晉宇／台北3日電
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綠稱曾提廢監察院，民進黨前立委林濁水批非事實。（本報資料照片）
綠稱曾提廢監察院，民進黨前立委林濁水批非事實。（本報資料照片）

監察院公務車爭議連環爆，廢除監院討論再起，民進黨立院黨團表示，過去8年就有提出廢監院，也有修憲小組，是藍白不肯跟上。民進黨前立委林濁水臉書指出，民進黨團這說法不符事實，也和民進黨團總召柯建銘唱反調。無論如何，居然在柯建銘憲法大師領導下，民進黨的憲政主張走到這一步，整個的故事就是荒謬與悲哀。

林濁水表示，廢除監察院的主張的確曾經是民進黨創黨的憲政立場，但是持續到2018年就逆轉，迄今已經7年了。這段期間在前總統蔡英文主導下，民進黨不只不再主張廢監察院，甚至在得到深藍學者的支持下，不顧NGO團體的反對，硬在監察院中塞進人權委員會，加以鞏固。

林濁水指出，如今柯建銘儼然是整個民進黨最主導性的憲法導師，柯建銘的說法最能清楚地說出民進黨當前的立場，柯建銘說廢除監察院，我國將成為國會一權獨大的專制體制，毫無疑問的，柯建銘這個主張既指導了整個的黨政機關人士，甚至得到大法官們高度的尊重配合。

林濁水說，民進黨的律師很犀利地辯護「廢監察院唯一合法合憲的方式是修憲，否則就是違反大法官釋字第632號解釋、打假球。」所謂釋字632號，強調「監察院係憲法所設置並賦予特定職權之國家憲法機關」，「監察院為國家最高監察機關，行使彈劾、糾舉及審計權」，「為維繫國家整體憲政體制正常運行不可或缺之一環。」

林濁水表示，632號事實上本身根本就是一個假球。因為在歷經修憲修法之後，監察院最重大的職權，彈劾總統和政務官的權利已經消失。彈劾總統的權已經移到立法院和憲法法庭；彈劾政務官的權在有了倒閣權之後，本質上就像英國一樣已經沒有什麼意義了。至於彈劾百官中的常任文官，一則為現代民主國家皆無，二則徹底侵犯了行政院的核心權力之一人事權，行政院將失去領導常任文官的能力；再者，除非編制再擴大百倍以上，否則無力承擔這樣的工作。

林濁水指出，國民黨黨政政府知道勢態的嚴重，已經一再透過「應屬違憲」，把監察院所有的核心權力徹底掏空，以至於常任文官的行政處分中的千分之999已經搬到行政院本身。監察院所有的核心權力經過這一番澈底的淘空，造成的結果就是監察委員的空窗期從馬總統晚期連貫到蔡政府初期，根本對政府行政立法司的運作不發生任何影響。

林濁水表示，從法具體的規定本身和憲政實務上來看，釋字632號根本徹頭徹尾的就是一個假球，太悲哀了。大法官居然明知自己打假球卻臉不紅氣不喘地硬打下去。

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