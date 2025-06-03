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3監委濫用公務車 北檢分案調查 法界：判刑有前例

台灣新聞組／台北3日電
監察院公務車私用爭議連環爆，監察院副院長李鴻鈞2日向社會表達歉意。（記者許正宏／攝影）
監察院公務車私用爭議連環爆，監察院副院長李鴻鈞2日向社會表達歉意。（記者許正宏／攝影）

監察院前秘書長李俊俋及多位監委濫用公務車爭議連環燒，李前晚才請辭，昨又有爆料，指監委王榮璋也疑似濫用公務車前往理髮；民眾黨立委黃國昌等人昨也遞交檢舉函，要求監院對自家人提出彈劾

監察院副院長李鴻鈞昨天開記者會向大眾致歉，也將有類似情況的3位監委送紀律委員會。但國民黨立委吳宗憲質疑，李俊俋及幾位監委恐已涉貪汙罪；法務部長鄭銘謙在立法院表示，「北檢已經分案了解」。

爆料指王榮璋也疑似利用公務車接送到北市紹興南街一家「鐵皮屋理髮工作室」理髮。照片可以看到王榮璋從監察院公務車同款車型下車，在他人攙扶下，進入理髮店。

黃國昌等人昨也遞交檢舉函，要求監察院對自家人提出彈劾案，由輪值監委賴鼎銘受理。黃國昌表示，監察院數度彈劾濫用公務車事件，何時才打算對自家人提出彈劾案？黃國昌強調，民眾黨推動廢除監察院腳步不會停歇，希望李鴻鈞展現高度，「怎麼辦其他公務員，現在就怎麼辦自己」；也請監察院保存所有監委派車單，他未來會正式發函要求提供。

李鴻鈞表示，他代表監察院向社會表達歉意，李俊俋已准辭，不當使用公務車的林郁容、蘇麗瓊、王榮璋等3位監委會移送紀律委員會。他強調，李俊俋在事件爆發第一時間就已遞出辭呈，但他交代個人請辭先暫緩，先把整個制度調整好再說，因此經一兩天制度調整，宣布一律禁止以個人身分使用公務車，並依照行政院公務車使用準則全面檢討；到前天傍晚，李俊俋又表達交代任務已完成，堅持辭職，他也准辭。

李鴻鈞提到，每位監委都有獨立行使職權，他身為副院長，對監委們的個人行為沒辦法裁罰，但機制運作上可以透過紀律委員會行使權力，把目前有問題的3位監委移送；至於類似情況究竟會有幾位，「你問我，我也不知道」，後面還有沒有，也無從去確認，所以只能就現知的、被揭露的，送紀律委員會，這是目前唯一能做的，「我的本分也只能做到這個地方」，這次事件就是從制度改革及移送兩面向處置。

不過，吳宗憲批評，李俊俋僅交代政治責任，但包括其他濫用公務車的監委，都已涉及刑法詐欺、侵占或背信等罪，甚至可能違反貪汙治罪條例，這其中該負的行政責任包括懲處，以及刑事責任，還是要好好清查。

黃國昌昨於立院司委會質詢鄭銘謙，李俊俋等人濫用公務車構成什麼犯罪？鄭銘謙不願多說，僅表示「北檢已經分案了解」，個案還需要檢察官調查、了解。

法界人士指出，濫用公務車案例不少，且實務上「刑事責任」法院曾依貪汙治罪條例圖利罪、刑法侵占、背信、詐欺等罪判刑的實例。私用公務車除了面臨較為嚴重的刑事責任之外，還得面對行政責任，包括申誡、記過、降級、休職或免職等公務員懲戒處分，民事部分也可能會被機關求償、要求返還油費。

前女警「賓利姐」值勤期間，未執行公務勤務，卻開警用巡邏車開了18.7公里載送男友到新北市新莊區化成路，再駕車返回分局，被認定詐取油料費台幣104元，法院依刑法公務員假借職務上機會故意犯詐欺得利罪，判刑3月定讞。

雲林縣前消防局長戴天星駕駛救災指揮車前往台中辦理私人事務後，留宿在小姨子住處，隔日開回工作地上班，如此往返雲林、台中266次，不法核銷台幣7萬餘元油費，法院依刑法公務員假借職務上機會故意犯背信罪，判1年徒刑，宣告緩刑3年定讞。

彰化縣警察局芳苑分局前交通分隊小隊長洪進福拆卸警用機車車殼、警示燈，再裝上自行購買的銀色車殼，把機車當成個人上下班的交通工具，並持公發的加油卡加油，圖得油料費台幣3000餘元，法院最終依貪汙治罪條例對非主管事務圖利罪判刑1年6月，褫奪公權兩年。他也同時遭內政部移送懲戒法院，被判撤職並停止任用1年。

民眾黨立委黃國昌（中）等人2日遞交檢舉函，要求監院彈劾自家人。（記者許正宏／攝影...
民眾黨立委黃國昌（中）等人2日遞交檢舉函，要求監院彈劾自家人。（記者許正宏／攝影）

黃國昌 彈劾 民眾黨

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