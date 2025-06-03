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經國路改名 經國號呢？議員：劉世芳挑戰人民情感底線

記者林麗玉／台北3日電
國民黨台北市議員李明賢表示，在內部找敵人的部長，不是內政部長，而是「內鬥部長」。（記者胡經周／攝影）
國民黨台北市議員李明賢表示，在內部找敵人的部長，不是內政部長，而是「內鬥部長」。（記者胡經周／攝影）

內政部推動全台中正路、經國路改名，引發地方反彈。國民黨議員李明賢問內政部長劉世芳，那經國號戰機呢？是否在部長劉世芳眼中，也該是「去之而後快」的威權象徵符號？若這時候炒作去蔣、去經國，「這不只吃飽太閒，而是挑戰人民情感底線。」

李明賢在臉書表示，劉世芳說中正路要改、經國路要改，因這些都是威權象徵符號，但試問內政部，敢發文要求國防部，把經國號戰機改名嗎？一位只會內鬥、在內部找敵人的部長，那不是內政部長，而是「內鬥部長」，只會鬥爭炒作仇恨；最不適任、最該改組下台就是這位內鬥部長。

李提到，經國號（IDF）守護台海這麼多年，但在劉大部長眼中，是否也是「去之而後快」的威權象徵符號？但經國號對台灣貢獻、守護國家安全，不論是兩蔣時期，甚至是每一位研發經國號戰機、也包括每一位飛行員的貢獻，都遠比劉大部長多得多！這時候炒作去蔣、去經國，「這不只是吃飽太閒而已，而是挑戰人民情感底線。」

李明賢嘆，包括荷蘭時期、日本殖民、兩蔣時期，這都是台灣歷史，劉世芳卻一刀切，也就是民進黨走向狹隘仇恨的歷史觀，這是台灣走向多元融合是好事嗎？還是台灣必須走向更狹隘、更仇恨、更鬥爭，才是劉部長的本意？

內政部 國防部 國民黨

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