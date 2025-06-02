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回防地方 藍「反惡罷台灣戰車隊」上路 催不同意罷免票

台灣新聞組／台北2日電
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國民黨立委羅智強日前啟動「反惡罷台灣戰車隊」，如今隨大罷免逐漸白熱化，首輛戰車也在台北松信區上陣。(圖／羅智強提供)
國民黨立委羅智強日前啟動「反惡罷台灣戰車隊」，如今隨大罷免逐漸白熱化，首輛戰車也在台北松信區上陣。(圖／羅智強提供)

「大罷免」3階投票逼近，國民黨立委發起全面反罷行動，眾多立委利用端午連假比以往更深入基層，「反罷戰車」也陸續上陣。民眾黨主席黃國昌表示，賴政府走回一黨專政老路，不會坐視不管；他昨並率黨公職赴罷免民進黨立委吳思瑤連署攤位，呼籲大家一同淘汰不適任立委。

目前共31件罷免藍營立委案送出2階連署，等待中選會審核連署及宣布投票日期；罷免綠營立委目前尚無進展。罷免國民黨立委的團隊評估，至少有8席藍營立委告急；就連藍營內部也傳出「3加5」席危險名單，新北葉元之是藍綠公認最危險的1席。綠營現已通令議員提供看板點、協助陸戰掃街，藍營則力拚「催出不同意票」，化危機為補選動力。

罷團人士分析選區特性、仇恨值及當地罷免氣勢，預估進入第3階段罷免投票後，有8席藍營立委可望成功罷免，包括台北王鴻薇和徐巧芯、桃園牛煦庭和涂權吉、雲林丁學忠、新北葉元之、台中羅廷瑋、台東黃建賓。

藍營內也傳出「3加5」席危險名單，但藍營分析，真正危險的僅1席葉元之，其餘被點名的，是同意罷免與不同意罷免的差距太近，若可將危機轉化為選舉動力，催出更多不同意票，被罷免機率就低。

端午連假期間，眾多藍營立委轉換模式回防選區，遭提罷免者更是全面進入「反罷狀態」，除比以往勤跑地方，更主動舉辦活動、說明會、掃市場等。國民黨團首席副書記長羅智強籌組「反惡罷台灣戰車隊」，首輛車今搶先於台北松山信義區上陣，聲援徐巧芯。他表示，不能讓最強新生代戰力被罷，否則將重挫在野陣營，接下來各地戰車也會陸續上路。

民眾黨人士表示，藍白憑藉過去在國會合作的信任默契，如今也可望延伸至大罷免攻防，目前新竹市、台中市被列為藍白合反罷免指標區。黃國昌昨為罷免吳思瑤志工打氣，痛批吳不斷對民眾黨抹紅、抹黑，呼籲民眾站出來「為柯文哲討公道」。

罷免 投票 民眾黨

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