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黑白集／盧秀燕孵「超巨蛋」 牽動2028大選

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台中市長盧秀燕表示，台中「超巨蛋」力拚2030年前完工，將成台灣新亮點。（記者陳敬丰／攝影）
台中市長盧秀燕表示，台中「超巨蛋」力拚2030年前完工，將成台灣新亮點。（記者陳敬丰／攝影）

台中市長盧秀燕上周宣布，台中「超巨蛋」力拚2030年前完工，將成台灣新亮點。「5年孵蛋」不只是市政、也是政治，既考驗台中市府團隊的施政能力，也要展現盧秀燕的鴻鵠之志。

中超巨蛋選址和期程都是精挑細選，水湳經貿園區是市府用地，沒有拆遷、徵收問題；財源則是BOT招商興建，市府零出資。盧市府目標1年左右先跑完行政程序，才有望如期「破蛋」，前提就是綠營不要為了「卡盧」而「卡蛋」。

超巨蛋期程跨越2028年總統大選，充滿想像空間。2030年若孵蛋成功，下屆總統將是開幕貴賓，根據國民黨劇本，若由盧市長催生、盧總統剪綵，才是「超完美巨蛋」。為了不讓藍營美夢成真，綠營議員已經開始「攻蛋」，既唱衰又質疑炒地皮；身兼中華職棒會長的民進黨立委蔡其昌，雖對台中超巨蛋樂觀其成，但他也不忘提醒勿淪為蚊子館。

台北大巨蛋殷鑑不遠，原本5年可以完工，卻被民進黨和前市長柯文哲延宕11年，印證「壞蛋比笨蛋還可惡」。盧秀燕說，她有決心台中大巨蛋非做不可，政治人物要幫忙建設，不要前面反對、後面蹭票。

當藍綠還在糾葛黨爭和罷免，燕子已在孵超巨蛋，這顆蛋未來究竟是孵出麻雀或鳳凰，不僅牽動台中風貌，盧秀燕和超巨蛋也已命運與共。(轉載自聯合報)

盧秀燕 中超 民進黨

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