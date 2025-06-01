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館長登陸 陸委會忙潑冷水 名嘴：綠憂失年輕人選票

台灣新聞組／台北1日電
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網紅「館長」陳之漢。（本報資料照片）
網紅「館長」陳之漢。（本報資料照片）

網紅「館長」陳之漢日前宣布將以「和平大使」之姿赴大陸訪問，陸委會主委邱垂正表示，希望館長能夠秉持對等尊嚴，遵守兩岸條例規範，同時重視社會觀感，整體的利益。陸委會發言人梁文傑除了祝他一路順風，但也潑了冷水，強調現在這時代「沒有人能夠自稱是和平大使了」。資深媒體人謝寒冰表示，館長赴陸引起民進黨關注，是因為民進黨年輕選票流失非常多，而館長的受眾剛好都是年輕人。

梁文傑對館長的大陸行指出，「相信他應該在中國會受到禮遇，因為昨天大陸國台辦的記者會有特別安排記者問到這一段，國台辦的發言人（陳斌華）也特別說到歡迎他過去」。

謝寒冰在其網路直播表示，一位網紅去大陸沒什麼大不了的，沒想到民進黨整個動起來，黨團開記者會，陸委會主委也親自出面講話。

謝寒冰分析，民進黨知道年輕選票流失非常多，有很大一部分轉支持民眾黨，甚至這兩年，連國民黨的年輕人支持度都回升，因為很多年輕人真的看不下去了！他們發現民進黨既無能又傲慢，出事就是硬凹。這對民進黨當然是危機，新世代愈來愈不認同民進黨。

謝寒冰認為，館長的受眾剛好都是年輕人，他們覺得館長很敢講話，能講出年輕人的心聲，館長的說話方式也讓年輕人覺得很有趣，很接地氣，年輕人願意聽，自然而然影響很多人，這也是民進黨擔心的原因。

民進黨 民眾黨 國民黨

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