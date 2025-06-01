林昶佐談妻子罕病與家暴陰影 稱赴任芬蘭首先要做這件事

林昶佐對芬蘭相處熟悉。(圖／三立提供)

台灣新任駐芬蘭大使林昶佐受邀上三立新聞台「話時代人物」，對於在野黨提出對林昶佐派駐芬蘭的諸多質疑，他用具體事實駁斥澄清，林昶佐表示擔任閃靈樂團主唱的年代，與芬蘭就連結緊密，「閃靈在世界搖滾樂壇有一席之地，是台灣人跟芬蘭人拚出來的」，成為駐芬蘭大使則是「怎麼也想不到的人生劇本，太奇特的緣分」。問起到芬蘭想要推動的第一件事，林昶佐說：「希望達成台灣和芬蘭盡快直航。」

因為將派駐芬蘭，林昶佐很多事都被放大檢視，最常被問的就是會不會講芬蘭語，林昶佐說因為閃靈樂團，至少七年的時間，幾乎每天24小時和芬蘭人相處，那段時間學會很多生活用的芬蘭語，而且他的太太Doris，對芬蘭語很熟，這位他最嚴格的老師，也將陪他一同駐外生活。

他也透露，在很多調查裡面顯示，芬蘭是英語系國家以外，最會說英語的國家，所以在芬蘭是可以用英語溝通的。

林昶佐用刺青遮掩家暴傷痕。(圖／三立提供)

當林昶佐主動提到太太，鄭弘儀順勢詢問，在不選連任第三屆立委時，曾說其中一個原因是太太身體的因素，對此林昶佐也首度公開回應，他的太太有腦部罕見疾病，醫生有提醒要注意調養，「原本參選連任的文宣也都印好了，但我就覺得不用考慮三連霸了」。

聊到和家人的關係，觸動了林昶佐內心的脆弱處，閃兵問題牽連出他的身心症，也重啟多年前被父親家暴的種種記憶，走進重金屬音樂原因之一是要宣洩家暴帶給他的壓抑，身上的刺青原來也是用來遮掩遭家暴時留下的傷口，雖然已選擇原諒父親，但掀開之前一幕幕往事，讓林昶佐幾乎泣不成聲，差的必須中斷錄影。