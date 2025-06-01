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監委用車改革換湯不換藥 內部譏舒適如舊

記者蔡晉宇／台北1日電
監察院濫用公務車連環爆，立法院司法法制委員會6月2日邀請監察院秘書長李俊俋列席專題報告，但李俊俋拒絕出席，監院也主張李俊俋按例不列席。（記者林俊良／攝影）
監察院濫用公務車連環爆，立法院司法法制委員會6月2日邀請監察院秘書長李俊俋列席專題報告，但李俊俋拒絕出席，監院也主張李俊俋按例不列席。（記者林俊良／攝影）

監察院過去就曾被質疑「車比人多」，但最後卻只是在內規中換個名稱，從「監委專用車」變「首長專用車」繼續上路。監院人士表示，冰凍三尺早非一日之寒，但監院總是假改革心態，從未面對「監察院人這麼少，要這麼多公務車幹嘛」的問題核心，如今負面事件一次爆發，是時候正視公務車相關預算編列的問題了。

監院人士指出，相較於立法院有113位立委，總共也才55輛公務車，每位立委並未配有專屬座車，監察委員在過去很長一段時間，是比照機關首長待遇，擁有專屬配車，但監委並非機關首長，於是引發爭議，立法院針對此議題也連年要求監院提出改革。

2018年，時任時代力量立委黃國昌就曾在立院質詢，29位監委每人配一輛車，還有一位專屬司機服務，以監察院的業務量和實際工作及表現，有這麼高的公務車需求，實在聽不下去。

2022年，立院預算中心提出的預算報告同樣建議，監察委員不得有專屬配車，監察院公務用車應視需要調減及統籌調派；監察院首長、副首長專用車輛已逾監察委員法定人數，且尚需接送委員上、下班，並未符立院先前決議，應研採統籌調派車輛的決議意旨。

監院人士表示，2023年底，監察院在各方壓力下修改「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」，刪除「監委專用車」，只剩下「首長專用車」和「公務車」；自此監委若要使用公務車須填寫派車單，由院方統一調度。

監院人士說，但此舉是換湯不換藥，因為監院公務車總數並未減少，依舊編列有首長專用車28輛，副首長專用車一輛。根本只是把委員專用車名目改列到其他項目，其他照舊，以監委使用公務車的實務狀況，就是沒有任何改變，一切舒適如舊。

該人士指出，如今公務車爭議連環爆，對監院也是個改革契機，未來在預算編列上，僅需編列合理數量，才是正辦。目前監院停止以個人身分用公務車到卸任，恐怕也矯枉過正，監院基層、社會大眾只是希望能更合理使用公務車，公務車該用不用，反而顯得矯情。

黃國昌

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