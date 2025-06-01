柯建銘稱726、823罷免投票 藍轟是中選會太上皇？

民進黨立院黨團總召柯建銘。（本報資料照片）

民進黨 立院黨團總召柯建銘 推估，三階罷免投票 將在7月26日、8月23日舉行，但中選會不背書，表示不予評論；國民黨立委王鴻薇批評，柯建銘難道是中選會的太上皇。柯建銘則說，這是法有明定，他作為政治人物依法所做的政治判斷，哪來的洩密與內線。

民進黨人預測獨立機關做出裁決時間點並非頭一遭。去年7月，民進黨發言人吳崢就曾預測，憲法法庭公布國會改革法案暫時處分結果的時間，被批評憲法法庭是民進黨開的。如今，柯建銘再預測本該由中選會宣布的大罷免投票時間，同樣引發批評。

國民黨團書記長王鴻薇表示，請問中選會主委李進勇晚上都是在向柯建銘報告嗎？柯建銘為何能夠掌握投票日期，檢調應該調查有無洩密問題，如果像嚴肅的選舉罷免日期，中選會沒有公布，卻讓柯建銘來公布的話，根本完全亂了套，柯建銘難道已經作為中選會的太上皇了嗎？

國民黨立委許宇甄表示，中選會已經變成民進黨附隨組織，柯建銘彷彿魏忠賢再世。

中選會表示，若各市縣查對後有符合二階連署門檻，再經中選會審定正式成案者，依公職選罷法規定，應於宣告成案後20日起60天內辦理罷免投票，至公民投票日今年落在8月23日，此均為法律所定，各界就投票日期所為自行推估，選務機關自不予以評論。

柯建銘表示，他依據政治判斷，當然評估避開國家考試的日期例如8月2日、9日等，所以才預測7月26日最有可能，8月23日也是有可能的。柯建銘說，中選會是依法行事，現在誰問中選會投票時間，中選會都不會給答案。

此外，關切全國國定假日多放四天，民進黨廉政會主委邱駿彥日前發文，批評民進黨立院黨團總召柯建銘認為大罷免之後再來拚輸贏，擔心會收回假期，這無疑影響勞工權益，更是嫌選票太多。柯建銘也在臉書回嗆，他身為執政黨立院黨團總召，都不能捍衛執政黨政策嗎？國家政策和廉政會有何關係？難道廉政會是在做思想的戒嚴嗎？請邱駿彥自重。