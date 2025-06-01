我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

溫哥華台灣女孩醒了 遭撞昏迷1個月 同學、鄰居接力探望喚奇蹟

柯建銘稱726、823罷免投票 藍轟是中選會太上皇？

記者蔡晉宇、屈彥辰、張曼蘋／台北1日電
民進黨立院黨團總召柯建銘。（本報資料照片）
民進黨立院黨團總召柯建銘。（本報資料照片）

民進黨立院黨團總召柯建銘推估，三階罷免投票將在7月26日、8月23日舉行，但中選會不背書，表示不予評論；國民黨立委王鴻薇批評，柯建銘難道是中選會的太上皇。柯建銘則說，這是法有明定，他作為政治人物依法所做的政治判斷，哪來的洩密與內線。

民進黨人預測獨立機關做出裁決時間點並非頭一遭。去年7月，民進黨發言人吳崢就曾預測，憲法法庭公布國會改革法案暫時處分結果的時間，被批評憲法法庭是民進黨開的。如今，柯建銘再預測本該由中選會宣布的大罷免投票時間，同樣引發批評。

國民黨團書記長王鴻薇表示，請問中選會主委李進勇晚上都是在向柯建銘報告嗎？柯建銘為何能夠掌握投票日期，檢調應該調查有無洩密問題，如果像嚴肅的選舉罷免日期，中選會沒有公布，卻讓柯建銘來公布的話，根本完全亂了套，柯建銘難道已經作為中選會的太上皇了嗎？

國民黨立委許宇甄表示，中選會已經變成民進黨附隨組織，柯建銘彷彿魏忠賢再世。

中選會表示，若各市縣查對後有符合二階連署門檻，再經中選會審定正式成案者，依公職選罷法規定，應於宣告成案後20日起60天內辦理罷免投票，至公民投票日今年落在8月23日，此均為法律所定，各界就投票日期所為自行推估，選務機關自不予以評論。

柯建銘表示，他依據政治判斷，當然評估避開國家考試的日期例如8月2日、9日等，所以才預測7月26日最有可能，8月23日也是有可能的。柯建銘說，中選會是依法行事，現在誰問中選會投票時間，中選會都不會給答案。

此外，關切全國國定假日多放四天，民進黨廉政會主委邱駿彥日前發文，批評民進黨立院黨團總召柯建銘認為大罷免之後再來拚輸贏，擔心會收回假期，這無疑影響勞工權益，更是嫌選票太多。柯建銘也在臉書回嗆，他身為執政黨立院黨團總召，都不能捍衛執政黨政策嗎？國家政策和廉政會有何關係？難道廉政會是在做思想的戒嚴嗎？請邱駿彥自重。

柯建銘 投票 民進黨

上一則

濫用監院公務車 李俊俋拒赴立院備詢 藍委：未准假

下一則

新聞眼／改名強推意識形態 不如顧好民生

延伸閱讀

柯建銘斷言台灣大罷免投票就在2日子 藍委批：中選會淪民進黨附隨

柯建銘斷言台灣大罷免投票就在2日子 藍委批：中選會淪民進黨附隨
憲法訴訟法釋憲說明會12日登場 柯建銘、黃國昌再交鋒

憲法訴訟法釋憲說明會12日登場 柯建銘、黃國昌再交鋒
蔣萬安提倒閣 柯建銘：國民黨不要縮 趕快提

蔣萬安提倒閣 柯建銘：國民黨不要縮 趕快提
柯建銘提在野立委全送紀律委員會 黃國昌：不願用毒瘤形容

柯建銘提在野立委全送紀律委員會 黃國昌：不願用毒瘤形容

熱門新聞

海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
整串粽子示意圖。(本報系資料照)

男友媽送「整串粽」遭嗆沒常識 網熱議：沒聽過

2025-05-25 10:23
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

台婦跌倒後離奇猝死 兒5日後才發現…醫師易疏忽奪命關鍵

2025-05-25 19:13

超人氣

更多 >
舊情難再燃「這3個星座」分手後超決絕 不回頭也不心軟

舊情難再燃「這3個星座」分手後超決絕 不回頭也不心軟
36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端
被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上

被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人

前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人