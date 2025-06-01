我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

溫哥華台灣女孩醒了 遭撞昏迷1個月 同學、鄰居接力探望喚奇蹟

趙天麟挺邱議瑩選高雄市長 湧言會內部否認已達共識

記者郭韋綺、王昭月／高雄1日電
下屆高雄市長選舉競爭激烈，傳湧言會要角趙天麟支持邱議瑩（右一），牽動民進黨內派系整合。（記者王昭月／攝影）
下屆高雄市長選舉競爭激烈，傳湧言會要角趙天麟支持邱議瑩（右一），牽動民進黨內派系整合。（記者王昭月／攝影）

下屆高雄市長選舉競爭激烈，民進黨湧言會要角趙天麟公開表態支持立委邱議瑩，牽動派系整合，邱大方感謝趙情義相挺，指派系決議都予以尊重，湧言會內部則否認已達共識，不過也透露邱釋出「共治」誘因，極具誠意。國民黨立委柯志恩指綠營初選已白熱化，藍營會按自己的腳步為高雄爭取最大利益。

民進黨角逐下屆高雄市長的立委有林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆四人，各自鴨子划水，爭取派系支持，近日卻傳出湧言會趙天麟揪議員共商支持對象，並在公開場合表態挺邱議瑩。

湧言會在高市議會有12席議員，極具關鍵，迄今未公布下屆市長支持對象，但前立委趙天麟5月30日在私人餐會邀邱議瑩到場並公開支持，掀起波瀾。

被外界認為鍾意邱議瑩接班的市長陳其邁，昨在林園龍舟賽恰與四名角逐下屆市長的綠委同台，被問及趙天麟挺邱議瑩一事他四兩撥千斤地說，「選舉議題跟龍舟賽無關，先把龍舟賽辦好再說」，許智傑跟著附和，賴瑞隆揮手避答，林岱樺笑笑表示，「我不知道耶」。邱議瑩則大方「謝謝天麟的情義相助」，派系決議她都予以尊重，最大的目標是贏高雄，高雄贏。

也角逐下屆市長的國民黨立委柯志恩說，湧言會似乎達成共識要支持邱議瑩，但目前才6月，距民進黨初選尚有時日，不太介意民進黨派系如何競爭，就是遵照自己的腳步，為高雄贏得最大利益、建設得更好。從現在的表態可發現民進黨初選已白熱化，只能說兄弟登山，大家各自努力。

湧言會一名議員透露，邱議瑩提出「共治」概念，對城市推進的政策展現高度包容態度，近期也逐一拜會湧言會成員，誠意十足，湧言會還沒決議要支持誰，趙天麟純屬個人表態。另名成員也說，派系討論過市長要支持誰，但未達共識。

一名政界人士表示，湧言會原打算與林岱樺結盟，但林涉入詐領助理費官司，之後轉向第二支持人選，其實早在4月底，湧言會就達成挺邱的共識，但少數考慮到與林的交情，不願鬆口。

趙天麟 民進黨 林岱樺

上一則

藍白合反罷免？ 台中市、新竹市列為指標區

下一則

新聞評論／交通部看網路聲量施政 讓行人走不出地獄

延伸閱讀

IVE高雄開唱 張員瑛想喝西瓜烏龍

IVE高雄開唱 張員瑛想喝西瓜烏龍
湧言會達挺邱議瑩選高市長？派系證實：有討論但未達共識

湧言會達挺邱議瑩選高市長？派系證實：有討論但未達共識
偵辦罷綠連署造假案 新北、高雄約談15人

偵辦罷綠連署造假案 新北、高雄約談15人
新聞評論／民主法治台灣 被賴政府搞成東廠樂園

新聞評論／民主法治台灣 被賴政府搞成東廠樂園

熱門新聞

海軍前上校艦長呂榮華6年前與部屬到KTV唱歌，帶也喝了不少酒的女軍官進飯店，呂卻意圖不軌，基隆地檢署依強制性交未遂罪起訴呂，一審判他4年6月徒刑，台灣高等法院駁回上訴。(本報資料照片)

脫衣吻下體…海軍艦長性侵女軍官未遂 判4年6月

2025-05-29 02:24
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
整串粽子示意圖。(本報系資料照)

男友媽送「整串粽」遭嗆沒常識 網熱議：沒聽過

2025-05-25 10:23
日本觀光客喜歡到台北迪化街挖寶特殊小物。(聯合報系資料照)

日本遊客狂掃台灣1餐具 內行曝多用途：出國工作必備

2025-05-30 20:58
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

台婦跌倒後離奇猝死 兒5日後才發現…醫師易疏忽奪命關鍵

2025-05-25 19:13

超人氣

更多 >
舊情難再燃「這3個星座」分手後超決絕 不回頭也不心軟

舊情難再燃「這3個星座」分手後超決絕 不回頭也不心軟
36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端
被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上

被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人

前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人