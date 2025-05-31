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柯建銘斷言台灣大罷免投票就在2日子 藍委批：中選會淪民進黨附隨

記者屈彥辰／台北即時報導
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全台大罷免延燒，民進黨立院黨團總召柯建銘於端午連假期間，公開斷言罷免投票時間會在7月26日、8月23日。(本報資料照片)
全台大罷免延燒，民進黨立院黨團總召柯建銘於端午連假期間，公開斷言罷免投票時間會在7月26日、8月23日。(本報資料照片)

中選會尚未公布舉行罷免投票的日期，民進黨立院黨團總召柯建銘卻在臉書貼文指，「非罷不可，就在7/26、8/23！」似乎意指7月26日及8月23日將舉行罷免投票。國民黨立委許宇甄今表示， 中選會已變成民進黨附隨組織，柯建銘彷彿魏忠賢再世，癱瘓議事，對抗民進黨「惡法」、「惡政」、「惡統治者」是每一位公民的責任。

許宇甄表示，立法院「萬年總召」柯建銘彷彿魏忠賢再世，不惜癱瘓國會議事程序，多次阻撓朝野協商，挑起肢體衝突、霸佔議場，只是為了維護自己在黨內的地位。如今，還代替中選會宣布大罷免投票時間，凸顯中選會不再是獨立機關，而是民進黨的附隨組織。柯建銘一再以語言與權術操弄媒體與社會觀感，對行政、司法指手畫腳，更把立法院應有的理性辯論變成政治鬧劇。柯建銘的存在，已不是民進黨團幹部的代表，而是立法院亂象的起源。民主制度的最大危機，從來不是來自體制外的暴力，而是制度內部的操弄者。猶如韓非子所說：「上無道德，下無法紀，中間混亂。」民進黨以民主之名行專斷之實，終將自食惡果。

許宇甄表示，英國歷史學家阿克頓勳爵（Lord Acton）說：「權力導致腐敗，絕對的權力導致絕對的腐敗。」今日的台灣政局，已完全驗證這句話。賴清德總統在去年總統選舉僅以4成得票勉強當選，但他上任後非但沒有展現謙卑自制的治理風範，無視民意反彈，選擇以政治鬥爭為手段，妄圖透過「大罷免」、「大搜索」、「大羈押」與動員全國行政資源，就是要奪回失去的立法權，企圖重塑一黨獨大、綠色威權的政治結構，讓他未來三年得以為所欲為。

許宇甄認為，賴清德面對民意結構的改變毫無反省之意，剛愎固執，彷彿繼承了古羅馬暴君尼祿，政權就是遊戲，反對者都是敵人。賴清德無視台灣人民透過選票要立法院對民進黨政府進行制衡的意志，自以為自己在民主之上，為了反對監督，宣稱民主紛爭要用更大的民主解決。但是，中選會卻又沒收反廢死公投，賴清德整個政府機器化為政黨鬥爭的工具，這已不是民主，而是獨裁。

許宇甄再批評，行政院長卓榮泰為了通過追加預算，先違法刪減地方政府一般性補助款636億元，不惜將全民當作肉票要脅立法院，把納稅人變成民進黨與在野黨談判桌上的人質，這不是負責施政的政府，這種政治勒索行為跟綁匪、恐怖份子無異，其心腸之歹毒，已不亞於秦始皇焚書坑儒之舉。

許宇甄指出，本應公正、獨立的憲政機關，如今也陷入黨派工具化的泥淖。大法官釋憲愈來愈像是為執政者量身打造的護符，面對針對憲政運作的挑戰，不再堅守中立，而是選擇性解釋，明顯偏向執政黨利益。而檢調機關辦藍不辦綠，對於民進黨政客涉貪、濫權案、共諜案往往視若無睹，卻對在野黨如影隨形，甚至透過媒體預告調查狀況，要讓被調查者社會死亡。彷彿重回威權時代，這種選擇性執法，已嚴重侵蝕人民對司法體系的信任，讓法治社會的根基岌岌可危。

許宇甄提醒，「當政客為了個人權力而統治國家，民主將變質為暴民政治。」今日的台灣，正在走上這條令人不安的道路。當民進黨成了民主退步黨，過去各種改革主張，如今都成了打壓異己的藉口，整個政府的治理重點已不再是如何解決人民問題，而是如何解決問題人民、如何鞏固既得利益者的荷包。

許宇甄強調，對抗民進黨「惡法」、「惡政」、「惡統治者」是每一位公民的責任。如果任由民進黨以「竭澤而漁，焚林而獵」的方式破壞民主生態，台灣好不容易建立的民主根基將被他們毀壞殆盡。台灣需要的是清明政治，不是鬥爭政治；是制度制衡，不是人治專斷；是可問責的政府，不是神化的領袖，更不是威權統治。

民進黨 柯建銘 賴清德

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