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擴大管制軍公教 學者認宣示效果大於實質 專家憂損經貿

記者屈彥辰／台北31日電
國安會前副秘書長楊永明表示，賴政府持續擴大限制軍公教在兩岸交往，對岸是否提高兩岸經貿限制，值得關注。（本報資料照片）
國安會前副秘書長楊永明表示，賴政府持續擴大限制軍公教在兩岸交往，對岸是否提高兩岸經貿限制，值得關注。（本報資料照片）

行政院發函各部會及縣市政府，禁止現職軍公教申領大陸居住證。東吳大學政治系副教授左宜恩表示，現職軍公教赴陸居住需求微乎其微，這項禁令宣示效果大於實質。國安會前副秘書長楊永明說，賴政府持續擴大限制軍公教在兩岸交往，對岸下一步是否提高兩岸經貿限制，值得關注也令人憂心。

左宜恩表示，2018年陸方宣布台灣居民在滿足一定條件下可以申領港澳台居住證時，陸委會表示「由於申領陸居住證無需設籍，因此尚未違反兩岸人民關係條例」。當時政府態度是不鼓勵台灣人民申領但也不禁止。如今行政院針對軍公教人員下達禁令，企圖更進一步減少兩岸人民的接觸、增加赴陸生活的成本。

楊永明表示，政府一定是要再繼續擴大，進一步限制現任軍公教人員前往大陸，範圍不只中央甚至包含地方，只要有限制的軍公教身分，前往大陸都會設限或至少要做登錄、報告，這就是對軍公教人員跟兩岸的交往上限制的規定。

楊永明指出，陸委會主委邱垂正也曾在立法院答詢時，提到可能擴大限制軍公教人員兩岸往來的說法，可能是更進一步切割，脫鉤兩岸，除經貿面之外，各層面從安全、交流到觀光，甚至就是統戰，「賴17條」都有規定。

楊永明說，在美國貿易戰下，兩岸經貿有增加的趨勢，也是台灣經濟命脈的重心之一，尚未看到賴政府想處理兩岸經貿的態度。他擔心後續對於兩岸經貿層面，賴政府會不會開始著手作為？若對岸也開始以經貿問題回應時，是否一下子提高兩岸經貿限制，這值得關注。

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