新聞評論／各國絞盡腦汁因應關稅 賴政府還在搞外交酬庸

台灣前立委林昶佐接任駐芬蘭代表。(本報資料照片)

賴政府最近新發布一波外交人事，外界議論紛紛；其中，以重金屬音樂為由將林昶佐派駐芬蘭，爆發學歷登載不實的江雅綺出任英國公使，甫迎合綠營需求完成大法官 任務的黃昭元，在缺乏經貿專業下出使WTO ，在在顯示賴政府外交酬庸的草率。正當川普關稅戰搞亂全球秩序，各國都在絞盡腦汁因應；唯獨台灣卻忙著分官封爵，只要獲「今上」肯定即能獲得外派肥缺，彷彿不知今夕何夕。

民進黨安排自己人任駐外代表，用盡光怪陸離的藉口。前駐日代表謝長廷，被形容為「助日代表」；駐德代表謝志偉，連疫情期間都無法幫台灣買到BNT疫苗，仍無愧續任。

以芬蘭是「重金屬音樂之都」為由，派閃靈樂團主唱林昶佐出使芬蘭，這種邏輯通嗎？林昶佐聲稱，閃靈有四張唱片簽給芬蘭公司，也曾和當地人員一起巡迴，自信可以勝任。但芬蘭在俄烏戰爭中加入北約，它與相鄰的俄國關係近期日趨緊張，俄國軍機更直逼首都赫爾辛基附近海岸。而今年是芬蘭與中國建交75周年，芬蘭總統去年底才訪問大陸，大談中芬友好。林昶佐或許適合去進行重金屬音樂交流，但當外交官，是截然不同的才能，在敏感的俄、芬、中關係裡，他懂得如何把握台灣的利益嗎？

賴總統任命海洋大學法政學院教授江雅綺擔任駐英公使，引發的又是另一種爭議。江雅綺擁有英國杜倫大學博士學位，她是「社會科學與健康學院」畢業，過去經常以「法學博士」名義發表文章並爭取政府研究案。遭人檢舉後，國科會調查小組全票通過認定她「違反學倫」，要求她更正資訊。一個對學門資歷造假的人，無論是虛榮還是虛偽，以當今檢調查辦「罷綠」連署的標準，已經構成「偽造文書」之嫌。但爭議爆發後，賴政府仍一味為她背書；這是不了解「誠信」在外交工作上的重要性，還是認為英國人不在乎她的「異常資歷」？

還有一個可議的任命，是黃昭元出任駐世貿組織（WTO）大使。黃昭元是蔡英文總統任內提名的首批大法官之一，也是唯一在立法院審查時公開替許宗力辯護，稱許宗力「再任」大法官並不違憲者。他並自稱，若卸任後休息幾年，再有機會被提名大法官、乃至司法院長，他也會接受。在大法官任內，他對政治敏感性案件幾皆附和執政黨，對「國會改革法案」他幾乎都認定為違憲。他卸任前的「代表作」，則是擔任「死刑 案」主筆大法官，為法院判死及法務部執行死刑設下重重關卡，被解讀為「實質廢死」。專長為「公法」而非國際貿易的黃昭元，如今獲派WTO大使，外界對此質疑聲不斷；但他的高度配合獲得獎賞，對司法界後人應有極大的示範作用。

黃昭元的前任WTO大使為羅昌發，也曾任大法官，但其領域原即為國際貿易法，擔任大法官前就常是財經部門的諮詢對象。蔡英文在總統後半任期選擇馬英九提名的大法官羅昌發出任WTO代表，至少是專業考量；而如今川普貿易戰搞得天下大亂，各國都揚言要到WTO解決，不熟悉國際財經的黃昭元有能力因應嗎？

此外，在國慶酒會上致詞連法文都講不好的保訓會主委郝培芝，卻奉派任駐法代表；台灣交響樂團團長劉玄詠，則出任駐奧地利代表，也引發不少爭議。世局如麻，還能如此揮霍外交人事，賴政府的眼光和心態都很獨到。