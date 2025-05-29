我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克告別DOGE：剛對川普預算法案表達失望 將回歸本業特斯拉

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

看牙、接機 監委頻爆私用公務車 在野批中央輕放

台灣新聞組／台北29日電
台北市議員張斯綱爆料，監委蘇麗瓊疑似搭公務車去看牙醫。(取材自臉書)
台北市議員張斯綱爆料，監委蘇麗瓊疑似搭公務車去看牙醫。(取材自臉書)

監察院秘書長李俊俋遭爆濫用公務車話題還在燒，昨又接連爆出多名監察委員也疑似濫用公務車；監察院副院長李鴻鈞表示，6月2日起停止個人使用公務車，直至本屆任期屆滿為止，也會立即調查、釐清真相。

國民黨立法院黨團批評，社會大眾是盼有人負起政治責任，監院應全面清查；民眾黨團也說，除道歉、釐清外，涉案人員也該法辦，不能雙重標準。

國民黨北市議員張斯綱昨赴北檢，告發監察秘書長李俊俋接送愛犬到寵物沙龍，涉侵占、背信、貪汙等罪，強調「全民都看不下去」，也都在看北檢會不會詳查。張斯綱再爆料監委蘇麗瓊疑搭公務車看牙，質疑監院公務車淪「特權車隊」，若還有一點羞恥心，應即刻內部全面徹查。

「先有寵物美容，後有牙醫看診，這些是監委的公務行程嗎？」張斯綱說，監院最大的問題恐怕不是監督不力，而是連自己都管不好。

新北市議員林國春也揭露，監委林郁容疑似動用公務車，在非公務時間、非公務用途下，接送其親友往返機場；他批評，如此行為若發生在地方公務員身上，早就記過、懲處、甚至法辦，怎一到中央就「輕輕放下」？

國民黨議員游淑慧也翻出新竹、花蓮等其他官員公務車私用遭檢調廉查辦的判決，包括竹縣某文化局長因被新竹檢調約談，花蓮縣文化局長甚至被聲押禁見，某民族委員會主委被以背信罪判罰20萬元(台幣，以下同)，觀光署某處長緩起訴兩年並罰15萬元。她說，從先前判決可知「私用公務車乃是刑事罪」，結果負責監察百官的監院反而其身不正，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤更以一句「未來絕對不能再犯」，就厚著臉皮糊弄大家。

該話題延燒一天多，監察院昨天傍晚發出監察院副院長李鴻鈞聲明表示，6月2日起停止全體委職員工以個人身分使用公務車，迄明年7月31日本屆任期屆滿為止；針對媒體報載事項，會立即啟動調查，以釐清事實真相。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，前天就預言不可能只有一樁，果真現在一而再、再而三被查到，呼籲監察院不要等人家爆料，應盡快全面清查。

民眾黨團副總召張啓楷批評，監察院負責政府風紀工作，卻發生如此情況，真的是非常諷刺，其實公務車私用過去都發生過，除監察院道歉並公開真相外，涉案人員也應該被法辦，該下台的要下台。

國民黨 寵物 民眾黨

上一則

台灣新冠復熾…估3個月內180萬人染疫 立委憂醫療黑暗期再現

下一則

網紅館長擬赴陸直播 國台辦：只要遵紀守法 可像自己的家

延伸閱讀

監院秘書長李俊俋被爆用公務車接送愛犬 藍委諷民不如狗

監院秘書長李俊俋被爆用公務車接送愛犬 藍委諷民不如狗
新聞評論／陳宗彥到李俊俋 「綠能你不能」從未雙標

新聞評論／陳宗彥到李俊俋 「綠能你不能」從未雙標
台監院秘書長 被爆用公務車接送愛犬

台監院秘書長 被爆用公務車接送愛犬
李俊俋遭爆公務車送愛犬美容 挨批有羞恥心該知所進退

李俊俋遭爆公務車送愛犬美容 挨批有羞恥心該知所進退

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

2025-05-21 12:03
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
一名美國籍男子在台發生車禍，造成下半身癱瘓，上網分享自身遭遇。（取材自「Dull Men's Club」臉書社團）

美籍男子在台車禍致癱瘓 為官司困3年終於能回家

2025-05-23 23:00
軟糖示意圖。圖/AI生成

赴泰嘗鮮1款軟糖 他回台被註記「終身不得捐血」

2025-05-27 15:55
黃仁勳16日搭專機飛抵台北松山機場時，身上穿的正是Burberry經典黑色T恤。(記者林俊良／攝影)

黃仁勳每次抵台都吃這幾家 行程像「複製貼上」原因曝光

2025-05-22 19:40
前經濟部長孫運璿曾在台北市小欣欣豆漿店吃早餐時，做出影響台灣半導體產業的重大決定。（取材自新北市副秘書長張其強臉書）

在這做了決定…台灣半導體產業點子發源地的豆漿店在哪？

2025-05-24 09:13

超人氣

更多 >
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」

用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃