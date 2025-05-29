看牙、接機 監委頻爆私用公務車 在野批中央輕放

台北市議員張斯綱爆料，監委蘇麗瓊疑似搭公務車去看牙醫。(取材自臉書)

監察院秘書長李俊俋遭爆濫用公務車話題還在燒，昨又接連爆出多名監察委員也疑似濫用公務車；監察院副院長李鴻鈞表示，6月2日起停止個人使用公務車，直至本屆任期屆滿為止，也會立即調查、釐清真相。

國民黨 立法院黨團批評，社會大眾是盼有人負起政治責任，監院應全面清查；民眾黨 團也說，除道歉、釐清外，涉案人員也該法辦，不能雙重標準。

國民黨北市議員張斯綱昨赴北檢，告發監察秘書長李俊俋接送愛犬到寵物 沙龍，涉侵占、背信、貪汙等罪，強調「全民都看不下去」，也都在看北檢會不會詳查。張斯綱再爆料監委蘇麗瓊疑搭公務車看牙，質疑監院公務車淪「特權車隊」，若還有一點羞恥心，應即刻內部全面徹查。

「先有寵物美容，後有牙醫看診，這些是監委的公務行程嗎？」張斯綱說，監院最大的問題恐怕不是監督不力，而是連自己都管不好。

新北市議員林國春也揭露，監委林郁容疑似動用公務車，在非公務時間、非公務用途下，接送其親友往返機場；他批評，如此行為若發生在地方公務員身上，早就記過、懲處、甚至法辦，怎一到中央就「輕輕放下」？

國民黨議員游淑慧也翻出新竹、花蓮等其他官員公務車私用遭檢調廉查辦的判決，包括竹縣某文化局長因被新竹檢調約談，花蓮縣文化局長甚至被聲押禁見，某民族委員會主委被以背信罪判罰20萬元(台幣，以下同)，觀光署某處長緩起訴兩年並罰15萬元。她說，從先前判決可知「私用公務車乃是刑事罪」，結果負責監察百官的監院反而其身不正，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤更以一句「未來絕對不能再犯」，就厚著臉皮糊弄大家。

該話題延燒一天多，監察院昨天傍晚發出監察院副院長李鴻鈞聲明表示，6月2日起停止全體委職員工以個人身分使用公務車，迄明年7月31日本屆任期屆滿為止；針對媒體報載事項，會立即啟動調查，以釐清事實真相。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，前天就預言不可能只有一樁，果真現在一而再、再而三被查到，呼籲監察院不要等人家爆料，應盡快全面清查。

民眾黨團副總召張啓楷批評，監察院負責政府風紀工作，卻發生如此情況，真的是非常諷刺，其實公務車私用過去都發生過，除監察院道歉並公開真相外，涉案人員也應該被法辦，該下台的要下台。