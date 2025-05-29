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被凍預算已解9成 在野：政院別再造謠哭窮

台灣新聞組／台北29日電
今年度中央總預算，目前已有近九成被凍結金額已解凍。圖為今年1月總預算審理期間，立院工作人員整理預算書。(本報資料照片)
今年度中央總預算，目前已有近九成被凍結金額已解凍。圖為今年1月總預算審理期間，立院工作人員整理預算書。(本報資料照片)

立法院刪凍今年度中央總預算，引發行政院多次對外喊窮；行政院長卓榮泰上月一口氣將1584件凍結案送立法院，籲立院盡速解凍。據記者調查立法院各委員會排案狀況，目前已有近九成被凍結金額已解凍，僅有潛艦國造遭凍結10億元(台幣，以下同)、行政院單位預算5億元等少數尚未解凍，在野黨批政院「別再造謠」。

立法院今年1月三讀通過「2025年中央政府總預算案」，政院原編列3兆1325億元(約1044億美元)，立院刪除6.6%、約2075億元，遭行政院怒指刪減金額史無前例，已造成施政窒礙難行。

在立法院刪減預算後，中央政府各機關陸續發新聞稿「哭窮」，指買不起衛生紙、沒錢付水電費等，但在野黨表示，行政部門把「刪減、凍結」混為一談，大部分凍結的預算，解凍後即可使用。在野黨也質疑，立院刪完預算一個月後，解凍案為何持續掛零？結果，卓榮泰在4月一口氣把1584件、約計1381億元(約46億美元)凍結案全數送出。

立法院各委員會隨後陸續審查預算解凍案，5月7日，立法院教育文化委員會將文化部被凍結49案、34億元全數解凍，為中央機關解凍案首例。據記者調查，目前教委會也解凍約69億元，其中國科會約3億凍結案今日排審。

另外，經濟委員會、財政委員會「解凍」速度最快，早就分別解凍約128億元與70億元；受矚目的國防、外交預算，立院估算，國防部已解凍約856億元、外交部約40億元、國安局1億元。其中，潛艦國造遭凍結10億元，因國防部尚未送案而未排審。

社福及衛環委員會昨天也全數解凍衛福部原本遭凍結的26億元。昨討論解凍預算案時，多數委員皆無異議，僅綠營立委林淑芬表達遺憾，憂全數解凍後，立院將失去監督行政機關的功能。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，預算解凍都很順利，行政院就沒有理由說「這個不能做、那個不能做」，請好好按部就班執行相關預算，別再把腦筋動到地方政府補助款，又想著大罷免、操作預算議題。

民眾黨團副總召張啓楷表示，過去每年立院解凍預算，大概都是5、6月左右，民進黨一開始就想造謠，要為大罷免添柴火，事實證明，九成凍結案都通過，且據統計，過去有11次凍結比率都比今年多，現在民進黨造謠被拆穿，請民進黨以後不要再喊沒錢，人民不會再相信。

總預算解凍狀況 製表／唐筱恬、黃婉婷、林銘翰、李成蔭
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民進黨 國防部 罷免

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